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Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever çocuklarıyla tatilde! Zeynep Sever bikinisiyle boy gösterdi

24.06.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Seksenler oyuncusu Zeynep Sever dizisi sezon finali yapınca soluğu ailesiyle tatilde aldı. Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çifti, kızları Yade ve Yeda ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever çocuklarıyla tatilde! Zeynep Sever bikinisiyle boy gösterdi

2009 yılında Belçika Güzeli seçilen son yıllarda Seksenler dizisiyle oyunculuğu adım atan Zeynep Sever dizisi final yapınca tatile çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu eşi Volkan Dehimel ve çocuklarıyla tatilde. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; 2010'da nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çifti, tatil sezonunu açtı. Çift, pek çok ünlü isim gibi soluğu Bodrum'da aldı.

Önceki gün Turgutreis'te görüntülenen Demirel ve ailesi, sıcak havanın tadını çıkardı. Uzun süre şezlongta güneşlenen Zeynep Sever Demirel ise kızlarını kırmayarak, kendini serin sulara bıraktı.

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Yade ve Yeda ile suda oyunlar oynayan Sever, düzgün fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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2010 yılında hayatlarını birleştiren Zeynep-Volkan Demirel çiftinin Yade ve Yeda adında iki kızı var.

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