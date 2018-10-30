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Volkan Konak: Atatürk'ü sevmeyen adamla ahbaplık edemem

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Bayramı ve ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları kapsamında sahneye Volkan Konak, "Mustafa Kemal'i sevmeyen bir adamla ahbaplık edemem, onun dostu olamam. Çünkü, Mustafa Kemal uygarlıktır, çağdaşlıktır, vefadır, kadına kıymet bilendir" dedi.

Volkan Konak: Atatürk'ü sevmeyen adamla ahbaplık edemem

Çerkezköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle dün gece fener alayı düzenlendi, Volkan Konak konser verdi.

Yoğun ilginin olduğu konserde, sevilen eserlerle hayranlarını coşturan Volkan Konak, Türkiye'nin güzelliklerinden, yedi bölgesi ve yedi iklimiyle içinde yasayan herkesin yurdu olduğunu anlattı.

Konak, "Biz Türkiye'nin içindekileri de sevdik, insanıyla, otuyla, akarsuyuyla, kayan yıldızlarıyla. Ama şunu da söyleyeyim, bestelerimi beğenmezseniz size ahbaplık edebilirim. Tuttuğum takımdan hoşlanmayabilirsiniz, sizle ahbaplık edebilirim, bir masada yemek yiyebilirim. Sevdiğim ya da çıktığım bir kadından hoşlanmayabilirsiniz, sizle ahbaplık kurabilirim. Ama Mustafa Kemal'i sevmeyen bir adamla ahbaplık edemem, onun dostu olamam. Çünkü Mustafa Kemal uygarlıktır, çağdaşlıktır, vefadır, kadına kıymet bilendir. Mustafa Kemal Atatürk 'Bir gün söylediklerim bilimle çelişir ise bilimi tercih edin' demiştir. Biz onların peşindeyiz. Herkes bunları anlayacak diye kural yok" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın bu sözleri, izleyiciler tarafından yoğun alkış topladı.

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