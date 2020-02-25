Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobiline kavuştu

Klasik otomobil koleksiyonuyla da tanınan Elvis Presley'in koleksiyonundaki Cadillac marka arabayı yaklaşık 6 ay önce satın alarak ABD'den İstanbul'a getiren Volkan Konak, az kullanılmasına rağmen uzun süredir çalıştırılmadığı için birçok bölgesi yıpranmış ya da çürümüş klasik otomobili yeniden tasarlanması için bir otomobil dizayn firmasına teslim etti.

Konak, her bir parçası yeniden elden geçen ve birçok parçası aslına uygun değiştirilen ya da onarılan aracını 5 aylık dönüşüm sürecinin ardından teslim aldı. Aracın üstündeki örtüyü heyecanla kaldıran Konak, tutkunu olduğu aracın her detayını yakından inceledi.

Aracına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Konak, koleksiyonuna kattığı araçla kısa bir tur attı.

"İSTEYEN ÖZEL BİR GÜNÜNDE KULLANABİLİR"

Konak, birçok arabası bulunduğunu ancak Cadillac'ları çok sevdiğini söyledi. Aracı ABD'nin Arizona eyaletinde Elvis Presley'in kuaförü ve yakın arkadaşı olan kişiden aldığını dile getiren Konak, "Amerika'da 'restore ettireyim' dedim, orada sözümüz geçmedi. Burada dostluklarla yürüyor iş, insanımız çok sıcak, dost insanlar. Dedim; 'Ben bunu Amerika'da bitiremeyeceğim'. Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de müthiş bir işçilik yapıldı. Artık Türkiye'de kalacak. Doğrusu da bu zaten. Ülkeme katkı olur inşallah" dedi.