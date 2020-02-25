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Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobiline kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 21:06 | Son Güncelleme

Şarkıcı Volkan Konak'ın, 1977 yılında hayatını kaybeden ABD'li şarkıcı Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı 1970 model Cadillac Deville Convertible aracı, 5 ayda orijinaline uygun şekilde yeniden tasarlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobiline kavuştu

Klasik otomobil koleksiyonuyla da tanınan Elvis Presley'in koleksiyonundaki Cadillac marka arabayı yaklaşık 6 ay önce satın alarak ABD'den İstanbul'a getiren Volkan Konak, az kullanılmasına rağmen uzun süredir çalıştırılmadığı için birçok bölgesi yıpranmış ya da çürümüş klasik otomobili yeniden tasarlanması için bir otomobil dizayn firmasına teslim etti.

Konak, her bir parçası yeniden elden geçen ve birçok parçası aslına uygun değiştirilen ya da onarılan aracını 5 aylık dönüşüm sürecinin ardından teslim aldı. Aracın üstündeki örtüyü heyecanla kaldıran Konak, tutkunu olduğu aracın her detayını yakından inceledi.

Aracına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Konak, koleksiyonuna kattığı araçla kısa bir tur attı.

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"İSTEYEN ÖZEL BİR GÜNÜNDE KULLANABİLİR"

Konak, birçok arabası bulunduğunu ancak Cadillac'ları çok sevdiğini söyledi. Aracı ABD'nin Arizona eyaletinde Elvis Presley'in kuaförü ve yakın arkadaşı olan kişiden aldığını dile getiren Konak, "Amerika'da 'restore ettireyim' dedim, orada sözümüz geçmedi. Burada dostluklarla yürüyor iş, insanımız çok sıcak, dost insanlar. Dedim; 'Ben bunu Amerika'da bitiremeyeceğim'. Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de müthiş bir işçilik yapıldı. Artık Türkiye'de kalacak. Doğrusu da bu zaten. Ülkeme katkı olur inşallah" dedi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'ne üye olacağını vurgulayan Konak, "Kadıköy'de klasik otomobilciler derneği var, oraya üye olacağım. Herkesin hizmetinde. İsteyen özel bir gününde, bir fuarda kullanabilir. Çünkü bizim zamanımız yok. Ben bu arabayla gezecek durumda değilim ama göz doyumu diye bir şey var. Şunu izlemek bile bana yetiyor, hiç kullanmasam da olur" ifadelerini kullandı.

"Boya, döşeme yıkılıyor. Gerçekten çok farklı. Amerika'da Meksikalı bir ustaya aynı renkte boyattım, beceremedi" diyen Konak, teslim aldığı araçla müsait zamanda Trabzon'a gitmek istediğini kaydetti. Aracı satmayı düşünmediğini aktaran Konak, "Bunlar benim çocuklarım gibi. Satılmaz ama isteyen kullanabilir. Beni tanıyan bilir, hiçbir şeyimi esirgemem insanlardan. Herkes kullanabilir. Bestelerimi de öyle. Bunlar benim oyuncaklarım. Oyuncak parayla satılmaz. İsteyen kullansın hiç umurumda değil, yeter ki orijinalliğini bozmasın." diye konuştu.

Konak, aracın yabancı plaka olduğu hatırlatılan soruya, "Bir sene sonra büyük ihtimalle Alman plakası yapacağım onu. Ailem Berlin'de, Berlin plakalı olabilir" yanıtını verdi.

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"BİZE GELDİĞİNDE ENKAZ HALİNDEYDİ"

Aracın dizaynını yapan Erbakan Malkoç, aracın getirildiği halinden eser kalmadığını ifade etti. Malkoç, "Bize geldiğinde enkaz halindeydi. Çünkü aracın içerisinde fareler yuva yapmış. Araç artık çürüme noktasındaydı, ayakta durmakta zorlanıyordu" dedi.

Aracın boyasından derisine tüm parçaların orijinaline sadık kalınarak değiştirildiğine dikkati çeken Malkoç, kendisi için özel bir proje olduğunu, aracın üzerinde 5 ay çalıştığı anlattı. Malkoç, söz konusu araçtaki çizgilerin farklı olduğunu ve farklı bir bakış açısıyla üretildiğini vurgu yaparken, "O yüzden bu araçtaki en büyük sıkıntı kendi orijinal parçalarını birebir bulup araca orijinal haliyle can verebilmek. Dolayısıyla bizi en çok zorlayan aracın dış yapısı oldu." dedi.

Malkoç, yoğun emek ve büyük maliyetle kullanıma hazır hale gelen aracı iki gün sonra doğum günü olan Volkan Konak'a hediye ettiğini sözlerine ekledi.


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