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Volkan Konak trafikteki çakarlı araçlara çok sinirlendi! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.07.2024 10:19
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‘Kuzeyin Oğlu’ olarak bilinen Karadeniz şarkılarının usta ismi Volkan Konak son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Her açıklaması adeta gündem yaratan ünlü türkücü bu defa trafikteki çakarlı araçlara çok sinirlendi. 'Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan rezillik' diyen Volkan Konak açtı ağzını yumdu gözünü...

MYNET-Karadeniz etnik müziğiyle evrensel müziği harmanlayan Volkan Konak güçlü sesi, kendine has tarzı ve dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip.

ÇAKARLI ARAÇLARA ÇOK SİNİRLENDİ

Son dönemde yaptığı eleştiriler ve açıklamalarla sık sık gündem olan Volkan Konak şimdi de trafikteki çakarlı araçları görünce kendini tutamadı.

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'SİYASETİN CAHİL VE SONRADAN GÖRME BESLEMELERİ...'

'Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan çakarlı araç rezilliğini, İçişleri Bakanlığı engelleyemiyor' diyen ünlü türkücü 'Zira, bu çakarlı araçları, siyasetin cahil ve sonradan görme beslemeleri kullanmakta. Dolayısıyla trafikte; resmi araçlar dışında (polis,asker,itfaiye,ambulans vs.) hiçbir çakarlı araca yol vermeyiniz.' sözleriyle dikkat çekti.

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Volkan Konak'ın bu açıklaması kısa sürede gündem olurken sosyal medyada 'çok haklı bir isyan' gibi yorumlar yapıldı.

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