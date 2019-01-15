Volkswage zirveye oynuyor

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan bir internet yayınına katılan Volkswagen Group Satış Müdürü Christian Dahlheim, grubun geçtiğimiz yıl genelinde toplamda 10.83 milyon araç teslimatı yaptığını açıkladı. Bu açıklama Alman otomotiv devinin bir kez daha dünyanın en büyük otomobil üreticisi olduğunu çok net ifade ediyor. Aslında Volkswagen’i şampiyon ilan etmemiz için markanın finans servisinin en yetkili isminden böyle bir açıklama gelmesi fazlasıyla yeterli. Ancak yıllık satış rakamlarının henüz tüm markalar için yayınlanmadığını da belirtelim.
Şimdi geriye bir tek VW’nin 10.83 milyonluk (6.24 milyon VW, 1.81 milyon Audi, 256 bin Porsche, geri kalan satışlar ise SEAT ve Skoda’dan) satışının gerekli raporlarla teyit edilmesine kalıyor. Böylece onu sektörün 1 numaralı noktasına resmen yerleştirebiliriz.
Volkswagen Group, 2017 yılında da 1 numaradaydı!
2017 yılında küresel çapta sattığı 10.41 milyon araç ile zirveye yerleşen Volkswagen geçtiğimiz yılda zirvedeki yerini bırakmadı. Hatta kendisi ile yarıştı ve yeni bir satış rekoruna imza attı. Sadece bir yılda satışlarını %4 attıran Alman otomotiv devi geçtiğimiz yıl toplamda 10.83 milyon satış rakamına ulaştı. %4 ilk bakışta düşük bir oran olarak görünebilir ancak 420.000 araç hiç de azımsanacak bir rakam değil. Üstelik VW Group, Aralık ayı satışlarında beklenilen 1 milyon satışın altında kalmış ve yılı % 8.4’lük bir düşüşle kapamış iken.
Birincinin kim olduğu az öğrendiğimize göre şimdi birlikte zirveye kimin ortak olacağı ve ilk üçte kimlerin olduğu sorularına birlikte yanıt arayabiliriz.
Az önce bahsettiğimiz gibi 2017 yılında bir numarada 10.41 milyon ile Volkswagen Group vardı. Japon otomotiv devi Toyota ise sattığı 10.16 milyon araçla iki numaraya yerleşerek zirveye ortak olmuştu. Üçüncü sıraya ise hepimizin tahmin edebileceği gibi Renault-Nissan girmişti. 2018 yılında da otomotiv sektörünün ilk üçünün değişmeyeceği kesin. Bunun için rakamlara ihtiyacımız yok. Bundan daha önemlisi ilk üçün kendi arasında nasıl sıralanacağı.
Toyota geçtiğimiz Aralık ayının son günlerinde yaptığı bir açıklamada 2018’deki küresel satışlara dair 10.55 milyonluk bir tahminde bulunmuştu. Tabii bu rakam henüz resmi olarak doğrulanmadı.
Renault-Nissan ise bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Fransız-Japon ittifakının 2018’in ilk yarısında 5.54 araç sattığını biliyoruz. 2017’de ise toplamda 10.6 milyon araç satmıştı. Buradan yola çıkarak belki bir ihtimal Toyota’yı üç numaraya iterek iki numaraya yerleşebilir diyebiliriz. Ancak bu durum yine de pek olası görünmüyor.
Yani en başından beri tahmin ettiğimiz gibi geçtiğimiz yılda dünyanın en büyük üç otomobil üreticisi listesinde 1,2 ve 3 numara yer değiştirmeyecek.
Son olarak ufak bir dipnot olarak Volkswagen’in açıkladığı satış rakamlarına hafif ticari taşıtlarında dahil olduğunu belirtelim.
Gerçi sadece binek otomobillere bakarsak durum yine de aynı olurdu. Çünkü Volkswagen Group, hafif ticari araçlara Toyota ve Renault-Nissan’a göre daha az bağımlı. Yani rakamlara hafif ticari araçlar dahil edilmediği bir senaryoda VW yine de önde olurdu. Toyota ve Renault-Nissan sırasıyla ikinci ve üçüncü sıraya yerleşirdi.