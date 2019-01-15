Volkswage zirveye oynuyor

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan bir internet yayınına katılan Volkswagen Group Satış Müdürü Christian Dahlheim, grubun geçtiğimiz yıl genelinde toplamda 10.83 milyon araç teslimatı yaptığını açıkladı. Bu açıklama Alman otomotiv devinin bir kez daha dünyanın en büyük otomobil üreticisi olduğunu çok net ifade ediyor. Aslında Volkswagen’i şampiyon ilan etmemiz için markanın finans servisinin en yetkili isminden böyle bir açıklama gelmesi fazlasıyla yeterli. Ancak yıllık satış rakamlarının henüz tüm markalar için yayınlanmadığını da belirtelim.

Şimdi geriye bir tek VW’nin 10.83 milyonluk (6.24 milyon VW, 1.81 milyon Audi, 256 bin Porsche, geri kalan satışlar ise SEAT ve Skoda’dan) satışının gerekli raporlarla teyit edilmesine kalıyor. Böylece onu sektörün 1 numaralı noktasına resmen yerleştirebiliriz.

Volkswagen Group, 2017 yılında da 1 numaradaydı!



2017 yılında küresel çapta sattığı 10.41 milyon araç ile zirveye yerleşen Volkswagen geçtiğimiz yılda zirvedeki yerini bırakmadı. Hatta kendisi ile yarıştı ve yeni bir satış rekoruna imza attı. Sadece bir yılda satışlarını %4 attıran Alman otomotiv devi geçtiğimiz yıl toplamda 10.83 milyon satış rakamına ulaştı. %4 ilk bakışta düşük bir oran olarak görünebilir ancak 420.000 araç hiç de azımsanacak bir rakam değil. Üstelik VW Group, Aralık ayı satışlarında beklenilen 1 milyon satışın altında kalmış ve yılı % 8.4’lük bir düşüşle kapamış iken.