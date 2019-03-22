Volkswagen CEO’su büyük bir gafa imza attı

VW AG Annual Media Conferance, Alman otomotiv devi Volkswagen tarafından her yıl rutin olarak düzenlenen ve basın toplantısı diyebileceğimiz büyük bir konferans. Bu konferansa grubun üst düzey yöneticilerinin de dahil olduğu yüzlerce yönetici katılıyor. Belli bir kısmına ise onlarca gazeteci ve analist dahil oluyor. Burada yıllık mali tablolardan markanın stratejik hedeflerine kadar birçok şey konuşuluyor. Yani anlayacağınız, rakamlar ve veriler ile dolu grafiklerin tartışılması ile geçen 2-3 saatlik sıradan ve son derece sıkıcı medya konferanslarından biri. Daha doğrusu biri olması gerekiyordu. Ancak bu defa ki Volkswagen için çok farklı olaylara sahne oldu.

Şirketin CEO’su Herbert Diess konferanstaki sunumunun bir bölümünde “EBIT macht frei” ifadesini kullandı. Bu slogan ile sektörde yükselen maliyetler nedeniyle düşük kârlılığa gönderme yapmak ve kâr arttırmanın önemini vurgulamak isteyen Diess, isteyerek ya da istemeyerek otomotiv sektörünün en büyük gafına imza atmış oldu.

Volkswagen CEO’su Herbert Diess “EBIT macht frei” derken neyi kast etti?



Görünüşe göre Diess, bu ifadesiyle sadece tüm sektörün uzun süredir problemi olan düşük kârlılığı kast etmek istemiş. “EBIT” kısaltmasının İngilizcedeki açılımı Earnings Before Interest and Taxes. Yani faiz ve vergi öncesi kâr demek. Bir şirketin giderlerini, faiz gelirlerini ve vergilerini düşürmeden önceki kazancını tanımlar. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak devamındaki “mact frei” kelimeleri ile birleşince ortaya vergiden önceki faiz ve kâr özgürlük getirir, özgür kılar ve özgürleştirir gibi bir anlam çıkıyor. Bu cümle size de bir yerden tanıdık geldi mi?