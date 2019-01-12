Volkswagen’den halka davet!

2015 yılında ABD’de açığa çıkan dieselgate skandalı ile sektörde adı kötüye çıkan Volkswagen son üç yıldır kaybolan itibarını yeniden kazanmak için her şeyi yapıyor. Özellikle elektrikli otomobiller konusunda ne denli kararlı olduğunu göstermek isteyen Alman otomotiv devi bu işte milyarlarca avro ve binlerce saat mesai harcıyor.

Önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacağı bir hizmetle sektörde bir ilke imza atacak olan Volkswagen son üç yılda bir şeylerin değiştiğine ve yaptığı işlerde şeffaf olduğuna bizleri bir kez daha inandırmayı başardı.

Volkswagen, kompakt elektrikli hatchback modeli e- Golf alıcıları için yeni bir hizmet sunmaya karar verdi. Bundan sonra isteyen VW müşterileri otomobillerinin montajının yapıldığı fabrikaları ziyaret edebilecek. Hatta uzman teknisyenler eşliğinde montaj sürecini yakından izleyebilecekler. Bu otomotil fabrikaları genellikle halka kapalı olduğu otomotiv endüstrisinde ender görülen bir uygulama. Ancak VW bu konuda bir istisna.

Bu hizmet markanın üç yıl önce gerçekleşen emisyon usulsüzlükleri ile ilgili müşterilerinin akıllarındaki olumsuz soru işaretlerini silmek ve artık otomobil üretiminde ne kadar şeffaf olduklarını göstermek için oldukça iyi bir yol.