Volkswagen’den halka davet!

2015 yılında ABD’de açığa çıkan dieselgate skandalı ile sektörde adı kötüye çıkan Volkswagen son üç yıldır kaybolan itibarını yeniden kazanmak için her şeyi yapıyor. Özellikle elektrikli otomobiller konusunda ne denli kararlı olduğunu göstermek isteyen Alman otomotiv devi bu işte milyarlarca avro ve binlerce saat mesai harcıyor.
Önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacağı bir hizmetle sektörde bir ilke imza atacak olan Volkswagen son üç yılda bir şeylerin değiştiğine ve yaptığı işlerde şeffaf olduğuna bizleri bir kez daha inandırmayı başardı.
Volkswagen, kompakt elektrikli hatchback modeli e- Golf alıcıları için yeni bir hizmet sunmaya karar verdi. Bundan sonra isteyen VW müşterileri otomobillerinin montajının yapıldığı fabrikaları ziyaret edebilecek. Hatta uzman teknisyenler eşliğinde montaj sürecini yakından izleyebilecekler. Bu otomotil fabrikaları genellikle halka kapalı olduğu otomotiv endüstrisinde ender görülen bir uygulama. Ancak VW bu konuda bir istisna.
Bu hizmet markanın üç yıl önce gerçekleşen emisyon usulsüzlükleri ile ilgili müşterilerinin akıllarındaki olumsuz soru işaretlerini silmek ve artık otomobil üretiminde ne kadar şeffaf olduklarını göstermek için oldukça iyi bir yol.
Bu iş için Volkswagen e-Golf alıcılarının Almanya’daki fabrikalara gidip araçlarının montajına katılmak için randevu almaları gerekecek. Ancak bu hizmet henüz ücretsiz değil. Ortalama 390 avro. Tabii bu ücrete fabrikaya ulaşım hizmeti ve aracınızın montajından sonra fabrika sahasından bulunan bir restoranda gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz bir öğle yemeği de dahil. Bununla birlikte hizmetin sadece Almanlar için mi yoksa tüm Avrupa vatandaşları için mi geçerli olup olmadığını ise henüz bilmiyoruz.
Ülkemize gelirsek, 2014 yılında Avrupa’da satışa çıkan e-Golf ne yazık ki ülkemizde hala satışa sunulmadı. Zaten birkaç saatlik montajı izlemek için toplamda 6.000 km yol gidip gelmek deyim yerindeyse delilik olurdu. Tabii Almanya’da yaşayan Türk okurlarımızın bu keyifli deneyimi yaşamalarını tavsiye ederiz.
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