Geliyorlar: OPPO Find X10 ve Find X10 Pro Max'in küresel lansman tarihi açıklandı!

Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan OPPO Find X10 serisinin iki modeli, küresel pazara açılmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre OPPO Find X10 ve Find X10 Pro Max, 21 Ekim'de İspanya'da, Mallorca'da düzenlenecek etkinlikle küresel olarak tanıtılacak.

OPPO FIND X10 SERİSİNİN KÜRESEL FİYATLARI 21 EKİM'DE AÇIKLANACAK

OPPO'nun Birleşik Krallık'taki resmi çevrim içi mağazası, eylül ayında telefonlar için ön sipariş almaya başlamıştı. Yeni duyuruyla birlikte telefonların küresel lansman tarihi de kesinleşmiş oldu.

Şirket, muhtemelen Find X10 ve Find X10 Pro Max'in küresel fiyatlarını ve satış takvimini 21 Ekim'deki etkinlikte açıklayacak.

OPPO FIND X10 VE FIND X10 PRO MAX NELER SUNUYOR?

OPPO Find X10, 6,59 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Telefon, Dimensity 9600M yonga setinden güç alıyor. Cihazın arka bölümünde iki adet 200 MP kamera ve bunlara eşlik eden 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Find X10, Çin'de 8.000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor.

OPPO Find X10 Pro Max ise 6,78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Dimensity 9600 Pro yonga setini kullanan akıllı telefon, arka tarafında üç adet 200 MP kameradan oluşan bir kamera sistemi barındırıyor. Find X10 Pro Max de 8.000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor.

Kaynak: GSMArena