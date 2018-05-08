Shakhtar Donetsk'in eski golcülerinden Andriy Vorobey, Mircea Lucescu'yu Ukraynalı oyunculara düşman olmakla suçladı.
Mircea Lucescu'nun Shakhtar'da Ukraynalı oyuncuları oynatmak istemediğini kaydeden Vorobey, "Ukrayna'da para kazandı ancak Ukraynalıları sevdiği izlenimini bende bırakmadı. Hiç sevmiyordu, hatta nefret ediyordu. 4 oyuncuyu yabancı sınırı nedeniyle oynatmak zorunda olduğu için oynatıyordu. Ukraynalılardan insan olarak nefret ettiğini söyleyemem ancak futbolculardan nefret ediyordu, bu kesin. Çok güçlü bir tekink adam ancak insan olarak bunu söyleyemem" ifadelerini kullandı.
Vorobey, 1997 yılından 2007 yılına kadar Shakhtar Donetsk forması giydi. (Sporx)
Demba Ba yeniden Beşiktaş yolunda
Ribery Bayern Münih ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
Roma'dan Talisca için 30 milyon euro!
Wesley Sneijder'in mesajı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!
Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir!
Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi 1-0 mağlup etti
Spor yazarları Fenerbahçe - Bursaspor maçını değerlendirdi
Serhat Ulueren Galatasaraylı Gomis'e sert eleştirilerde bulundu!
Aykut Kocaman, Bursaspor maçı sonrası istifa sinyali verdi!
Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da
Samsunspor Spor Toto 2. Lig'e düştü!
Altay, Gümüşhanespor'u yenip Spor Toto 1. Lig'e yükseldi!
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası
Okuyucu Yorumları 0 yorum