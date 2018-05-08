Shakhtar Donetsk'in eski golcülerinden Andriy Vorobey, Mircea Lucescu'yu Ukraynalı oyunculara düşman olmakla suçladı.

Mircea Lucescu'nun Shakhtar'da Ukraynalı oyuncuları oynatmak istemediğini kaydeden Vorobey, "Ukrayna'da para kazandı ancak Ukraynalıları sevdiği izlenimini bende bırakmadı. Hiç sevmiyordu, hatta nefret ediyordu. 4 oyuncuyu yabancı sınırı nedeniyle oynatmak zorunda olduğu için oynatıyordu. Ukraynalılardan insan olarak nefret ettiğini söyleyemem ancak futbolculardan nefret ediyordu, bu kesin. Çok güçlü bir tekink adam ancak insan olarak bunu söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Vorobey, 1997 yılından 2007 yılına kadar Shakhtar Donetsk forması giydi. (Sporx)

