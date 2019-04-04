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Vücudu yeniliyor! Özellikle haftada 2 kez tükettiğinizde...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de en çok tüketilen sakatat çeşitleri listesinde kendine yer bulan paça çorbası adeta vücudu baştan sona yeniliyor. Cildin yenilenmesinden, kemiklerin güçlenmesine kadar yarar sağlayan doğal iksire burun kıvırmak için artık hiçbir nedeniniz yok!

Vücudu yeniliyor! Özellikle haftada 2 kez tükettiğinizde...

Zengin içeriği sayesinde doktorlar tarafından da sıklıkla önerilen paça çorbasını beslenme planınıza dahil etmeniz için size çok yararlı nedenler sunacağız.

paça

Paça çorbasının içinde kök hücre bulunduğunu söyleyen doktorlar, kolajen yönünden zengin olduğunun altını çiziyor. Uzmanlar, cilt için pahalı krem kullanımından ziyade haftada 2-3 kez çorbanın içilmesini öneriyor. Sağlığımız için son derece kıymetli olan bu bileşenler sağlıklı bir cildin yapı taşını oluşturuyor.

Lökosit kaynağı olan paça çorbası, kan yapımında önemli bir görevi üstleniyor. Demir eksikliği yaşayanlar için paça çorbası şiddetle tavsiye ediliyor. Bağ dokularının ihtiyacı olan birtakım besinleri vücudumuza taşıyor.

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Vitamin deposu olan çorba, çelik gibi bir bağışıklık sistemine de imza atıyor, ancak bunun için düzenli tüketim şart. Ev sirkesi ve baharatlar eklendiğinde ise tam bir sağlık bombasına dönüşüyor.

Kanserden korunmak için bağ dokularının yenilenmesinin çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, paça çorbasının bu görevi yerine getirdiğini vurguluyor.

Terbiyeli paça çorbası nasıl yapılır?

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Malzemeler:

2 adet temizlenmiş dana paçası
Su
1 kase yoğurt
5 yemek kaşığı tam buğday unu
Tuz
Baharat
Sirke ve sarımsak

Hazırlanışı:

Paçaları iyi bir şekilde yıkadıktan sonra düdüklü tencerenin içinde tuzlu suda yaklaşık 2 saat haşlayın.

Haşlanan paça suyunu süzün ve paça suyuna 5 bardak kadar sıcak su ilave edin. Kaynatmaya başlayın.

Ayrı bir yerde yoğurdu, unu ve tuzu çırpın. Kaynayan paça suyundan terbiyeye az miktarda ilave edin ve karıştırın.

Sonrasında hazırladığınız terbiyeyi kaynayan çorbaya azar azar fakat hızlı bir şekilde ilave edin.

20 dakika daha kaynattıktan sonra çorbanız hazır olacaktır.

Son aşamada sarımsağı ezin ve sirke ile karıştırarak çorbanıza sos yapın. Afiyet olsun.

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