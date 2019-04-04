Vücudu yeniliyor! Özellikle haftada 2 kez tükettiğinizde...

Zengin içeriği sayesinde doktorlar tarafından da sıklıkla önerilen paça çorbasını beslenme planınıza dahil etmeniz için size çok yararlı nedenler sunacağız.

Paça çorbasının içinde kök hücre bulunduğunu söyleyen doktorlar, kolajen yönünden zengin olduğunun altını çiziyor. Uzmanlar, cilt için pahalı krem kullanımından ziyade haftada 2-3 kez çorbanın içilmesini öneriyor. Sağlığımız için son derece kıymetli olan bu bileşenler sağlıklı bir cildin yapı taşını oluşturuyor.

Lökosit kaynağı olan paça çorbası, kan yapımında önemli bir görevi üstleniyor. Demir eksikliği yaşayanlar için paça çorbası şiddetle tavsiye ediliyor. Bağ dokularının ihtiyacı olan birtakım besinleri vücudumuza taşıyor.

Vitamin deposu olan çorba, çelik gibi bir bağışıklık sistemine de imza atıyor, ancak bunun için düzenli tüketim şart. Ev sirkesi ve baharatlar eklendiğinde ise tam bir sağlık bombasına dönüşüyor.

Kanserden korunmak için bağ dokularının yenilenmesinin çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, paça çorbasının bu görevi yerine getirdiğini vurguluyor.