YEMEK

Vücuduna şırınga ile meyve suyu enjekte etti! Ölümden döndü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

Çin'de bir kadın sağlıklı olmak amacıyla vücuduna şırıngayla meyve suyu enjekte ettiği için ölümden döndü.

Vücuduna şırınga ile meyve suyu enjekte etti! Ölümden döndü

Beş gün yoğun bakımda kalan 51 yaşındaki kadının karaciğer, böbrek, kalp ve akciğerinde büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Hunan bölgesindeki Xiangnan Üniversite Hastanesi'nde çalışan bir kişi BBC'ye yaptığı açıklamada, enjekte edilen sıvının 20 çeşit meyve suyu içerdiğini söyledi.

Kadının meyve suyunu şırınga ettikten sonra deride kaşıntı ve yüksek ateş belirtileri gösterdiği ortaya çıktı.

22 Şubat'ta yoğun bakıma alınan kadın daha sonra hastanede normal koğuşa alınarak taburcu edildi.

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sağlık enteresan olaylar

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