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Vücut modifikasyonu bağımlısı görenleri şoke ediyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Vücut modifikasyonu bağımlısı adam görenleri hayrete düşürüyor. Kendine "uzaylı" diyen Anthony Loffredo, gözbebeklerini boyadı, burnunu çıkardı ve dilini ikiye böldü.

Vücut modifikasyonu bağımlısı görenleri şoke ediyor

Kendini siyah bir uzaylıya benzetmek için hem yıllarını hem de parasını harcayan Anthony Loffredo’yu görenler, “neden bunu yapıyorsun” diye sormaktan kendini alıkoyamıyor.

Dövmeler ve piercinglerle yetinmeyen genç adam yaptırdığı vücut modifikasyonu ile artık tanınmayacak halde.

32 yaşındaki Fransız bu hafta burnunu aldırarak işleri bir adım daha öteye taşıdı. Anthony'nin yüzünde açık bir delik bırakan ve “rinotomi” olarak bilinen işlemi gerçekleştirildi.

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Kendini uzaylı ilan eden adam, Instagram'da şöyle yazdı: "Teşekkür ederim @oscarmarquezbodymod hayatıma damga vurmuş olacaksın ... şimdi senin sayende başım dik yürüyebilirim birlikte yaptığımız şeyle gurur duyuyorum."

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Daha önce de çeşitli operasyonlar geçiren Anthony şimdiye kadar iki kulağını çıkardı, dilini yardırdı, çene operasyonu geçirdi. Kör kalma ihtimalini göze alarak göz bebeklerini de boyatan adam, durmayacağını söylüyor.

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Dünya dışı bir görünüm elde etmek isteyen Anthony ayrıca dermal implantlar yaptırdı. Eskiden yakışıklı bir genç olmasına rağmen, kendisini mutasyona uğrattığı için pişmanlık duymuyor.

Dövme tutkunu, vücudunun "yapım aşamasında" olduğunu söyledi ve "sürekli" daha fazla bir şeyler yapmak için planları olduğunu itiraf etti.

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