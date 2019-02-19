Vücuttaki ağrıyı azaltıp iltihaplanmayı yok eden 10 besin

Bahsedeceğimiz bu 15 besin, en az bir ecza dolabı kadar etkili çünkü anti-İnflamatuar etkileri bulunuyor. Antienflamatuar kelimesini ilaç prespektüslerinde okumuşsunuzdur; vücudun saldırılara karşı ürettiği iltihaplanmayı azaltarak ağrıya müdahale eden maddedir. Gelelim doğal ağrı kesicilerin neler olduğuna.

Zeytinyağı

Pennsylvania Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, zeytinyağının grip semptomlarını ve iltihaplı emzimlerde ağrıları azalttığını ortaya koymuştur. Salatalarızda ve sebzelerinizde bolca saf sızma zeytinyağı kullanın.

Ananas



Ananasta bulunan bromelain, bu tropikal meyveyi güçlü bir antienflamatuar bir gıda yapar. Çalışmalar; ananas yemenin diz osteoartriti ve romatoid artritli hastalarda ağrıları azalttığını ortaya koydu. Karpal tünel sendromu olan kişilerde ise şişkinliği azalttığı gözlemlendi.

Elma



Vücuttaki iltihabı azaltan en önemli meyvelerden biridir çünkü içinde antienflamatuar antioksidan olan quercetin içerir.

Çiğ kuruyemiş ve tohumlar

Çiğ fındık, badem, ceviz, fıstık, keten ve chia tohumları, iyi bir E vitamini, l-arginin ve magnezyum içerir. Düzenli tüketilen bu gıdalar vücuttaki iltihabı kurutur.