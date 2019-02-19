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Vücuttaki ağrıyı azaltıp iltihaplanmayı yok eden 10 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

Vücudunuzu besleyen, ağrıyı kesen ve ağrılı iltihapları hafifleten bu besleyici yiyecekleri öğrenmeye hazır olun!

Vücuttaki ağrıyı azaltıp iltihaplanmayı yok eden 10 besin

Bahsedeceğimiz bu 15 besin, en az bir ecza dolabı kadar etkili çünkü anti-İnflamatuar etkileri bulunuyor. Antienflamatuar kelimesini ilaç prespektüslerinde okumuşsunuzdur; vücudun saldırılara karşı ürettiği iltihaplanmayı azaltarak ağrıya müdahale eden maddedir. Gelelim doğal ağrı kesicilerin neler olduğuna.

Zeytinyağı

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Pennsylvania Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, zeytinyağının grip semptomlarını ve iltihaplı emzimlerde ağrıları azalttığını ortaya koymuştur. Salatalarızda ve sebzelerinizde bolca saf sızma zeytinyağı kullanın.

Ananas

ananas
Ananasta bulunan bromelain, bu tropikal meyveyi güçlü bir antienflamatuar bir gıda yapar. Çalışmalar; ananas yemenin diz osteoartriti ve romatoid artritli hastalarda ağrıları azalttığını ortaya koydu. Karpal tünel sendromu olan kişilerde ise şişkinliği azalttığı gözlemlendi.

Elma

elma
Vücuttaki iltihabı azaltan en önemli meyvelerden biridir çünkü içinde antienflamatuar antioksidan olan quercetin içerir.

Çiğ kuruyemiş ve tohumlar

çiğ

Çiğ fındık, badem, ceviz, fıstık, keten ve chia tohumları, iyi bir E vitamini, l-arginin ve magnezyum içerir. Düzenli tüketilen bu gıdalar vücuttaki iltihabı kurutur.

Yeşil yapraklı sebzeler

pazı

Lahana, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, anti-enflamatuar yiyeceklerdir. Yeşil yapraklı sebzelerin pigmentleri anti-enflamatuar karotenoidlerle doludurlar.

Esmer pirinç

esmer
Kahverengi pirinç ve lif bakımından yüksek diğer kepekli tahıllar, iltihaplanmaya karşı savaşmaya yardımcı olurlar.

Soğan ve sarımsak

soğan

İltihaplanmayı azaltan en önemli besinlerin başında gelir soğan ve sarımsak ikilisi. Bunlar, iitihaplanmayı önleyici maddeler ve kükürt bileşenleriyle doludur. İltihaplanmanın yanı sıra bağışık sistemini de desteklerler.

Yeşil çay

yeşil çayu

Çay, antioksidanlar veya flavonoidler bakımından zengin olup, artrit gibi durumları kötüleştirebilecek hücre hasarına karşı koruma sağlayabilir.

Brokoli

brokoli

Bu sebzeİ C ve K vitaminleri, folar, lif ve antioksidan içerir. Brokolide bulunan sülforaphane, sitokin seviyesini azaltarak indamasyonla mücadele eder. Sülforaphane bakımından zengin olan diğer meyve ve sebzeler arasında lahana, karnabahar ve brüksel lahanası bulunur.

Balık

hamsi

Pittsburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, 3 ay boyunca takviye olarak Omega-3 yağ asitleri alan kişileri inceledi. Katılımcıların sırt ve boyun ağrılarında genel olarak azalma olduğu kaydedildi. Haftada en az iki kez yağlı balık yiyin ve ağrıyla mücadele etmek için günlük omega-3 yağ asidi takviyesi almayı düşünün.

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