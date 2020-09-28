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Vücuttaki mikrobu kırıyor! Günde 2 defa...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Yapılan araştırmalar, kekik çayının sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olduğunu ortaya koydu. Vücuttaki mikrobu öldürmeye yardımcı olan doğal çay aynı zamanda sindirim sistemi üzerinde de etkili. Ancak bu şifalı içecek herkese iyi gelmiyor. Kekik çayının faydaları nelerdir, kimler tüketebilir? İşte detaylar...

Vücuttaki mikrobu kırıyor! Günde 2 defa...

Kekik bitkisi ile ilgili yapılan araştırmalar bu bitkinin mikrop öldürücü etkisini gösteriyor. Antioksidan özelliği bulunan kekiğin güçlendirici, iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü, bağışıklığı destekleyici, mikroorganizmaları öldürücü etkisi bulunur. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Sindirimi kolaylaştırır, iştah açar ve mide sorunlarına iyi gelir. Adet kanamalarını dengeler ve kramplı adet ağrılarında rahatlatıcı etki sağlar. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara olarak kullanılabilir.

KEKİK ÇAYINI TÜKETMEMESİ GEREKENLER

Uçucu yağ içeriğinden dolayı karaciğer iltihabı, akut gastrit, mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar,
Kekik ve nane ailesinin bitkilerine karşı alerjisi olan kişiler,
Hamilelik ve emzirme dönemindekiler,
Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin doktoruna danışmadan kekik çayı içmemeleri gerekir.

Hazırlanışı: 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzün. Günde 1-2 defa içebilirsiniz. Kekik çayı hazırlarken asla kaynatmayın. Kaynatıldığında içindeki etken maddeler kaybolur. Kekik satın alırken, yeni mahsul ve dalında kurutulmuş demet biçiminde olanlardan alın. Renginin canlı, kokusunun keskin olmasına da dikkat edin.

DİKKAT: Kekiğin şeker düşürücü etkisi olduğu bilinir. Ancak piyasada satılan kekik suları ve yağları tüketimi sonucu ölümcül sonuçlara kadar gidebilen sağlık sıkıntıları ortaya çıkabilir. Bu nedenle özellikle herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin bu tarz bitki çayların tüketilmesi konusunda doktorlarına danışmaları gerekir.

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