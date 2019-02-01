Vücuttaki yağları kasa çeviren 6 besin

Uzmanlar tarafından kas yaptığı kanıtlanan 10 besini sporla öncesi veya sonrası tüketerek yağ oranınızı en aza indirip kas kütlenizi artırabilirsiniz.

Çikolatalı süt

Spor sonrası içilen çikolatalı süt, kas gelişimini destekler ve aynı zamanda halsizliği ortadan kaldırır.

Balık yağı

Düzenli olarak tüketildiğinde metabolizma hızını artırır ve yağ yakımını hızlandırır. Aynı zamanda iyi bir Omega-3 kaynağıdır. Balık yağını kapsül şeklinde tüketmek istemeyenler beslenme planına haftada 2 kez fırında somon yemeğini ekleyebilirler.

Tatlı patates



Tatlı patates halk arasında çok fazla tüketilen bir besin değildir ancak mühteşem bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Haftada 2 kez spordan sonra tüketildiğinde kas kütlesinin güçlenmesine yardımcı olur.

Ananas

Ananasta bulunan bromelein enzimi, özellikle karın yağlarının eritilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kas iltihabını azaltır.

Kahverengi pirinç

Son derece sağlıklı bir karbonhidrattır. Egzersiz yapmadan 2 saat önce yediğinizde spor sırasında enerji vererek sizi destekler.

Mercimek

Eğer et tüketmiyorsanız kırmızı mercimek bu anlamda sizin kurtarıcınız olacaktır. Mercimek iyi bir protein kaynağıdır. Haftanın 3 günü tüketebilirsiniz.



