YEMEK

Vücuttaki yağları kasa çeviren 6 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.02.2019 16:18 | Son Güncelleme

Doğru yiyeceklerle hazırlanmış bir beslenme planı sizi hayal ettiğiniz vücuda kavuşturur. İşte beslenmenizden eksik etmemeniz gereken 6 önemli besin.

Vücuttaki yağları kasa çeviren 6 besin

Uzmanlar tarafından kas yaptığı kanıtlanan 10 besini sporla öncesi veya sonrası tüketerek yağ oranınızı en aza indirip kas kütlenizi artırabilirsiniz.

Çikolatalı süt

kakao

Spor sonrası içilen çikolatalı süt, kas gelişimini destekler ve aynı zamanda halsizliği ortadan kaldırır.

Balık yağı

Balık yağı

Düzenli olarak tüketildiğinde metabolizma hızını artırır ve yağ yakımını hızlandırır. Aynı zamanda iyi bir Omega-3 kaynağıdır. Balık yağını kapsül şeklinde tüketmek istemeyenler beslenme planına haftada 2 kez fırında somon yemeğini ekleyebilirler.

Tatlı patates

ttt
Tatlı patates halk arasında çok fazla tüketilen bir besin değildir ancak mühteşem bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Haftada 2 kez spordan sonra tüketildiğinde kas kütlesinin güçlenmesine yardımcı olur.

Ananas

ananas

Ananasta bulunan bromelein enzimi, özellikle karın yağlarının eritilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kas iltihabını azaltır.

Kahverengi pirinç

kk

Son derece sağlıklı bir karbonhidrattır. Egzersiz yapmadan 2 saat önce yediğinizde spor sırasında enerji vererek sizi destekler.

Mercimek

m

Eğer et tüketmiyorsanız kırmızı mercimek bu anlamda sizin kurtarıcınız olacaktır. Mercimek iyi bir protein kaynağıdır. Haftanın 3 günü tüketebilirsiniz.


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kas kütlesini artıran yiyecekler yağ yakımını hızlandıran içecekler

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