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Vurgun 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın dizisi Vurgun ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 01.01.2019 20:02 | Son Güncelleme

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın başrollerinde oynadığı Fox TV'nin iddialı dizisi Vurgun'dan ilk fragman yayınlandı. On yıl sonra komadan uyanan Kemal'in hikayesini konu alan Vurgun'un oyuncu kadrosunda kimler var? Vurgun ne zaman başlıyor? İşte ilk fragman.

Vurgun 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın dizisi Vurgun ne zaman başlıyor?

Fox TV'de ekrana gelecek olan, yapımcılığını Gold Film - Faruk Turgut'un üstlendiği yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, senaryosunu ise Başar Başaran ve Emre Özdur'un kaleme aldığı Vurgun dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Çekimleri devam eden dizide Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'a Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ve Cenk Kangöz eşlik ediyor.

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On yıl sonra komadan uyanan Kemal'in hikayesini konu alan Vurgun dizisi Ocak ayının son haftasında Fox TV'de yayınlanmaya başlayacak.

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