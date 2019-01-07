Vuslat dizisi konusu nedir? Vuslat oyuncuları kimler? Vuslat dizisi 1. bölüm fragmanı izle!

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Vuslat, birinci bölümüyle 7 Ocak Pazartesi akşamı 20.00'de başlıyor. Kadir Doğulu’nun ‘Aziz’, Devrim Özkan’ın ‘Feride’, Mehmet Özgür’ün ‘Salih Baba’ ve Ümir Kantarcılar’ın ‘Kerem’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerinin sana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatıyor.
Yapımını A23 Medya yapımcılığını Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği Vuslat dizisi; 'İyi insan' olmak için çıkılan 'aşk yolculuğu'nun serüvenleri üzerine kurgulanmış olan ve insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı konu alıyor.
Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alan dizinin hikayesi ve senaryosu da Betül Yağsağan’a ait.
Dizinin yönetmen koltuğunda ise son yıllarda önemli projelerde yer alan, elde ettiği başarılar ile kısa sürede sektörde aranan bir yönetmen olan Murat Onbul yer alıyor.
VUSLAT GENEL KONUSU
Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.
Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.
Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.
Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüzyüze kalacaklardır.
VUSLAT 1. BÖLÜM KONUSU
Vuslat'ın ilk bölümde gizemli bir rüya, geçmişten gelen bir saat ve karanlık bir olay Aziz ve Feride’yi birbirine bağlıyor.Gizemli bir rüya, geçmişten gelen bir saat ve karanlık bir olay Aziz ve Feride’yi birbirine bağlıyor. Aziz, önemli bir iş anlaşmasını yürütürken üvey kardeşi Kerem’le gerilim yaşıyor. Feride, babasıyla ilgili endişeliyken kardeşi Fırat’la ilgili bir gerçeği öğreniyor. Salih, kadim bir bilgelik oyununu mahalleliye tanıtıyor. Feride’nin babası Faik acı bir olayla karşılaşıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu, yüksek temposu ve fark yaratan rejisiyle, izleyicileriyle buluşmak için artık gün sayan ‘Vuslat’, 7 Ocak Pazartesi saat 20.00’de ilk bölümüyle TRT 1’de!
VUSLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR ROL ALIYOR?
AZİZ KORKMAZER :KADİR DOĞULU
FERİDE ÇAĞLAR :DEVRİM ÖZKAN
SALİH KOLUBER (SALİH BABA) :MEHMET ÖZGÜR
KEREM SALTUK :ÜMİT KANTARCILAR
HASİBE ÇAĞLAR :GAMZE SÜNER ATAY
FAİK ÇAĞLAR :MURAT KARASU
FIRAT ÇAĞLAR :BARAN BÖLÜKBAŞI
CEYLAN ÇAĞLAR :SERRA PİRİNÇ
TAHSİN KORKMAZER :OSMAN ALKAŞ
PERİHAN KORKMAZER :NURHAN ÖZENEN
SULTAN KORKMAZER :GÖZDE KAYA
MECZUP ABDULLAH :ERDEM AKAKÇE
NECMİ SATIRCI (ÇAKAL NECMİ) :ÖZCAN VARAYLI
MADAM ANETA :HİKMET KÖRMÜKÇÜ
GÜLTEN ŞAHİN :SENNUR NOGAYLAR
NEHİR DEREN :PELİN ULUKSAR
SEVİM DİLBAZ ŞEYLA HALİS
SÜLEYMAN DİLBAZ :VEYSEL DİKER
TEKİN SARP GÖNENÇ MEHMET EMİN KADIHAN
YALÇIN KAYA MERT KARABULUT
ALTAN ÖZTÜRK : BARIŞ KIŞLAK
EMİNE DİLBAZ : BAŞAK KAYA
ALAMET AHMET (AHMET HANİF) :DOĞUKAN TÖNGEL
CAN ÇAĞLAR :MEHMET HALİL ÇELİK
BERRİN ŞANSLI :İPEK MUŞTU
SEVDA ŞAHİN :ELİF ÖZKUL
FARUK ŞAHİN :ALİ ÇİÇEK
YAPIM : A23 MEDYA
YAPIMCILAR :UĞUR VELİ / RAİF İNAN
İDARİ YAPIMCI :ECE BEYTER
YÖNETMEN :MURAT ONBUL
SENARYO :BETÜL YAĞSAĞAN
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