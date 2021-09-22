MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Çocuk yıldızın hazin sonu

'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Çocuk yıldızın hazin sonu

22.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam ekranlarının Şişko Nuri'si olarak tanınan usta oyuncu Sıtkı Sezgin'in yürek burkan hayat hikayesini duyanlar şaşıp kalıyor.

'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Çocuk yıldızın hazin sonu

Yeşilçam'ın önemli yapımlarından biri olan Öksüzler filmindeki ''Vuyucam Kıybacı'' sözüyle akıllara kazınan 'Şişko Nuri' lakaplı Sıtkı Sezgin, bir dönemin çocuk yıldızı olsa da, yaşam öyküsü oldukça üzücü... Gelin, Sıtkı Sezgin'e ne olduğuna hep birlikte göz atalım...

'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinin hazin sonu

Çocukken Hürriyet Gazetesi'nin Çocuk Kulübü Yarışması'nda çocuk oyuncu seçilen Sıtkı Sezgin, Yeşilçam sinemasında birçok filmde rol aldı. Sezgin, oyunculuğu bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a döndü.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE EVSİZ KALDI

Çocuklara yönelik tiyatrolar oynayarak geçimini kıt kanaat sağlayan oyuncu, 17 Ağustos Gölcük Depremi'nde evini kaybetti.

'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinin hazin sonu

Kimsesiz olan Sezgin, 10 yıl boyunca Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşadı.

'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinin hazin sonu

Kalp rahatsızlığı geçiren oyuncu, anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı ancak çoklu organ yetmezliği, Sezgin'i 2018'de hayattan kopardı.

'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinin hazin sonu

Bir dönemin çocuk yıldızı Sezgin'in cenazesini, huzurevi yetkilileri teslim aldı. 69 yaşında vefat eden usta oyuncunun cenazesi, Samsun'da Derecik mezarlığına defnedildi.

'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinin hazin sonu

''ŞİMDİKİ DİZİLER REZALETİN SON PERDESİ''

Sıtkı Sezgin, günümüz dizilerini şu sözlerle eleştirmişti: Televizyon kanalında yayınlanan birkaç dizi dışında tüm diziler rezillik. O onun arkadaşını alıyor, diğeri diğerinin arkadaşıyla sevgili oluyor. Konular hep aynı tonda ilerliyor. Sanat bu değil. Yeşilçam'ı düşünerek söylemek gerekirse, Yeşilçam'da yapılan eserler şimdiki duruma göre daha çok aranan eserlerdir. Kemal Sunal olsun, Adile Naşit olsun veya Münir Özkul filmleri olsun şimdilerde bile zevkle tekrar tekrar izleniyor. Şimdiki yayınlanan diziler ise rezaletin son perdesi diyebilirim. Sanat yapılıyor deniliyor ancak genç kızlarımıza kötü örnek olacak şeyler yayımlanıyor.

'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinin hazin sonu

'ŞİŞKO NURİ' ADININ HİKAYESİ

Sıtkı Sezgin, 'Şişko Nuri' adını, kendisine Orhan Boran’ın verdiğini söylemişti.

''YEŞİLÇAM'DA VEFA KALMADI''

Sıtkı Sezgin, ölmeden önce ekranlara yeniden dönmek istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: Yeşilçam’da vefa diye bir şey kalmadı, ”unutulduk” diyebiliriz. Birçok sanatçımız öldü, eksildi kadromuz. Ayakta kıt kanaat durmaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Film teklifi gelse, bizler hayranıyız bu işin, teklif gelse seve seve gideceğiz. Ruhen severek yaptığımız için kopamayız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...
PARTNERUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktıUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktı
Sex and the City dizisi oyuncusu hayatını kaybettiSex and the City dizisi oyuncusu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOGUDA YOKSULLUK İÇİNDE DUNYADAN GÖCUP GIDIYO VE HAYATTA YASIYOLAR BAZILARIDA BÜYÜK PARALAR KAZANIP YEMİŞLER O ZAMAN BUGUN YOKSULLUK İÇİNDE YASIYOLAR MEKANI CENNET OLSUN

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Taliban: Biz de gelelim

Taliban: Biz de gelelim

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.