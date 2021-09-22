'Vuyucam Kıybacı' sözüyle akıllarda kalmıştı! Çocuk yıldızın hazin sonu

Yeşilçam'ın önemli yapımlarından biri olan Öksüzler filmindeki ''Vuyucam Kıybacı'' sözüyle akıllara kazınan 'Şişko Nuri' lakaplı Sıtkı Sezgin, bir dönemin çocuk yıldızı olsa da, yaşam öyküsü oldukça üzücü... Gelin, Sıtkı Sezgin'e ne olduğuna hep birlikte göz atalım...

Çocukken Hürriyet Gazetesi'nin Çocuk Kulübü Yarışması'nda çocuk oyuncu seçilen Sıtkı Sezgin, Yeşilçam sinemasında birçok filmde rol aldı. Sezgin, oyunculuğu bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a döndü.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE EVSİZ KALDI

Çocuklara yönelik tiyatrolar oynayarak geçimini kıt kanaat sağlayan oyuncu, 17 Ağustos Gölcük Depremi'nde evini kaybetti.

Kimsesiz olan Sezgin, 10 yıl boyunca Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşadı.

Kalp rahatsızlığı geçiren oyuncu, anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı ancak çoklu organ yetmezliği, Sezgin'i 2018'de hayattan kopardı.

Bir dönemin çocuk yıldızı Sezgin'in cenazesini, huzurevi yetkilileri teslim aldı. 69 yaşında vefat eden usta oyuncunun cenazesi, Samsun'da Derecik mezarlığına defnedildi.

''ŞİMDİKİ DİZİLER REZALETİN SON PERDESİ''

Sıtkı Sezgin, günümüz dizilerini şu sözlerle eleştirmişti: Televizyon kanalında yayınlanan birkaç dizi dışında tüm diziler rezillik. O onun arkadaşını alıyor, diğeri diğerinin arkadaşıyla sevgili oluyor. Konular hep aynı tonda ilerliyor. Sanat bu değil. Yeşilçam'ı düşünerek söylemek gerekirse, Yeşilçam'da yapılan eserler şimdiki duruma göre daha çok aranan eserlerdir. Kemal Sunal olsun, Adile Naşit olsun veya Münir Özkul filmleri olsun şimdilerde bile zevkle tekrar tekrar izleniyor. Şimdiki yayınlanan diziler ise rezaletin son perdesi diyebilirim. Sanat yapılıyor deniliyor ancak genç kızlarımıza kötü örnek olacak şeyler yayımlanıyor.

'ŞİŞKO NURİ' ADININ HİKAYESİ

Sıtkı Sezgin, 'Şişko Nuri' adını, kendisine Orhan Boran’ın verdiğini söylemişti.

''YEŞİLÇAM'DA VEFA KALMADI''

Sıtkı Sezgin, ölmeden önce ekranlara yeniden dönmek istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: Yeşilçam’da vefa diye bir şey kalmadı, ”unutulduk” diyebiliriz. Birçok sanatçımız öldü, eksildi kadromuz. Ayakta kıt kanaat durmaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Film teklifi gelse, bizler hayranıyız bu işin, teklif gelse seve seve gideceğiz. Ruhen severek yaptığımız için kopamayız.



