Wagner Pina: "Galibiyeti hak ederek aldığımızı düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 4-3 mağlup etti. Galibiyette yaptığı 2 asistle ön plana çıkan oyunculardan olan Trabzonspor’un Yeşil Burun Adalı futbolcusu Wagner Pina, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Pina, "3 maçtır kazanamıyorduk ama kazanmayı hak eden taraf bizdik. Bu maçların hepsinden galip ayrılabilirdik. 3 puanla ayrılmaya yakın olduğumuz maçlardı. Bugün takım olarak iyi bir iş çıkardık. Galibiyeti hak ederek kazandığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DÜŞÜŞÜMÜZ OLMADI RAKİBİMİZ TOPARLANDI"

İkinci yarıda oyunda düşüş yaşamadıklarını, Fatih Karagümrük’ün toparlandığını belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Aslında tam olarak düşüş olarak değerlendirmiyorum. Rakiple oynuyorsunuz. Rakibiniz de geride olduğu için bir şeyler yapma çabasında oluyor. Devre arasında konuşup bir şeyleri düzeltme çabasında oluyorlar. Tabii ki onların da maçı kazanabilmek umuduyla geldiği durumlar oldu. Bizim düşüşümüz değil de rakibimizin toparlanması diyebiliriz" diye konuştu.

"HER MAÇI KAZANABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

İyi oyunlarını sürdürdükleri sürece her maçı kazanabilecek güçte olduklarını ifade eden Pina, "Önümüzdeki bütün maçları kazanmak için çabalıyoruz. Kazanamadığımız son 3 maç da dahil aslında hepsinde iyi futbol ortaya koyduk. Bu iyi futbolu sürdürebilip, bunun da üstüne koyabilirsek her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Onuachu’nun şık golünde yaptığı asistin hatırlatılması üzerine Wagner Pina, "Goldeki en büyük katkı tabii ki Paul Onuachu’nundu. Top biraz arkasına düştü ama çok iyi bir hareketle golü attı. Gerçekten harika bir gol oldu" diyerek sözlerini tamamladı.