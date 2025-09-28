SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Wagner Pina: "Galibiyeti hak ederek aldığımızı düşünüyorum"

Trabzonspor’un Yeşil Burun Adalı futbolcusu Wagner Pina, Fatih Karagümrük maçının ardından, takım olarak iyi iş çıkardıklarını ve hak ederek 3 puan aldıklarını belirtti.

Wagner Pina: "Galibiyeti hak ederek aldığımızı düşünüyorum"
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 4-3 mağlup etti. Galibiyette yaptığı 2 asistle ön plana çıkan oyunculardan olan Trabzonspor’un Yeşil Burun Adalı futbolcusu Wagner Pina, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Pina, "3 maçtır kazanamıyorduk ama kazanmayı hak eden taraf bizdik. Bu maçların hepsinden galip ayrılabilirdik. 3 puanla ayrılmaya yakın olduğumuz maçlardı. Bugün takım olarak iyi bir iş çıkardık. Galibiyeti hak ederek kazandığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DÜŞÜŞÜMÜZ OLMADI RAKİBİMİZ TOPARLANDI"

İkinci yarıda oyunda düşüş yaşamadıklarını, Fatih Karagümrük’ün toparlandığını belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Aslında tam olarak düşüş olarak değerlendirmiyorum. Rakiple oynuyorsunuz. Rakibiniz de geride olduğu için bir şeyler yapma çabasında oluyor. Devre arasında konuşup bir şeyleri düzeltme çabasında oluyorlar. Tabii ki onların da maçı kazanabilmek umuduyla geldiği durumlar oldu. Bizim düşüşümüz değil de rakibimizin toparlanması diyebiliriz" diye konuştu.

"HER MAÇI KAZANABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

İyi oyunlarını sürdürdükleri sürece her maçı kazanabilecek güçte olduklarını ifade eden Pina, "Önümüzdeki bütün maçları kazanmak için çabalıyoruz. Kazanamadığımız son 3 maç da dahil aslında hepsinde iyi futbol ortaya koyduk. Bu iyi futbolu sürdürebilip, bunun da üstüne koyabilirsek her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Son olarak Onuachu’nun şık golünde yaptığı asistin hatırlatılması üzerine Wagner Pina, "Goldeki en büyük katkı tabii ki Paul Onuachu’nundu. Top biraz arkasına düştü ama çok iyi bir hareketle golü attı. Gerçekten harika bir gol oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marcel Licka: "Şirinlik zamanı kapandı, bu saatten sonra daha sert olmam gerekiyor"Marcel Licka: "Şirinlik zamanı kapandı, bu saatten sonra daha sert olmam gerekiyor"
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporculardan gümüş madalya!Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporculardan gümüş madalya!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.