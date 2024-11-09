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Wanda, Icardi ile Whatsapp konuşmalarını paylaştı! Okuyanlar şaştı kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.11.2024 16:30
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı son dönemde zor günler geçirirken ayrıldığı eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptıkları Whatsapp görüşmesini paylaştı. İşte detaylar...

Wanda, Icardi ile Whatsapp konuşmalarını paylaştı! Okuyanlar şaştı kaldı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve Sarı-Kırmızılı taraftarları derinden üzen Mauro Icardi saha dışında da oldukça zorlu bir dönemden geçiyor.

Arjantinli yıldız iki kızının annesi Wanda Nara ile yollarını ayırmış, bu ayrılık üzerine eski model İstanbul’dan ayrılarak ülkesine dönmüştü. Son olarak Wanda Nara’nın Arjantinli bir rapçi ile sevgili olduğunu açıklaması ve yatakta çekilen pozları gündem olmuştu.

WHATSAPP GÖRÜŞMESİNİ PAYLAŞTI

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Tüm bunlar yaşanırken Wanda Nara sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir paylaşım yaparak Mauro Icardi ile yaptığı Whatsapp görüşmesini paylaştı.

Nara'nın paylaşımında Icardi'nin kendisine yeniden bir hayat kurmayı teklif ettiği görülürken eski model bu teklife olumsuz yanıt veriyor.

İŞTE O GÖRÜŞME

Icardi: "Yaptığın şey o kadar gereksiz ki, hiçbir yere varmayacak ve sonunda sadece bir hiç olacak. Ben de yapabilirim, ben de aynı durumda olabilirim ama neden? Kendimi gösteriş meraklısı gibi mi göstereyim? Bunu istemiyorum."

"Tek amacım hayatımı tüm bu yıllar boyunca elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyden keyif almak ve kimsenin bu hediyeyi elimizden almasına izin vermemek. Kendine değer ver, bizi değerlendir ve mutlu olmamıza izin ver! Sana tekrar ediyorum… tüm bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyada en çok sevdiğim kadınla birlikte istiyorum."

"Sen benim zayıf noktam, sen benim gücümsün, sen benim güzel prensesimsin ve sana düğün günümüzde büyükannene verdiğim sözü tutmak istiyorum… sonsuza dek sana bakmak!"

Wanda Nara: "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm, o dizin uzun zamandır kötüydü. Şimdi geçti, iyileş ve neye ihtiyacın olursa Roma’da en iyileri var, bana güven. En iyi doktorla tedavi olmaktan çekinme ve iyileşme önemli, her şey yoluna girecek."

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Mauro Icardi son dakika galatasaray
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