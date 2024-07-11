SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Wanda Nara ayrılığı açıklaması sonrası Simge Sağın'dan olay paylaşım! Ayrılığın nedeni 'Türk Influencer'

Wanda Nara ayrılığı açıklaması sonrası Simge Sağın'dan olay paylaşım! Ayrılığın nedeni 'Türk Influencer'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 13:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından Arjantinli yıldız ile ayrıldıklarını duyururken, bu ayrılığın nedenleri merak ediliyordu. İkili arasında çalkantılı günler yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan da bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Wanda Nara ayrılığı açıklaması sonrası Simge Sağın'dan olay paylaşım! Ayrılığın nedeni 'Türk Influencer'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ayrılacağı iddiaları gündemde yer alırken Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yıldız golcüyle ayrıldıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, ayrılığın nedenleri konuşulmaya başlanırken, ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

YİNE ALDATTI

wandanara

Buna göre, Icardi'nin, China Suarez'den sonra Wanda'yı Türkiye'de tanınmış bir sosyal medya fenomeni ile aldattı. Wanda, Arjantin'de oldukları sırada Icardi'nin sosyal medya hesabı üzerinden Türk infulencerla yaptığı konuşmaları yakaladı.

SİMGE'DEN PAYLAŞIM OLAY PAYLAŞIM

Screenshot_5

Öte yandan Icardi ve Wanda Nara çifti arasında bunlar yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın Icardi ile özdeşleşen şarkısı için bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Başlıyoruz" ifadelerini kullanan Simge Sağın ayrıca Aşkın Olayım hashtagini kullandı.

'ICARDI'YE MESAJ!'

472402

Simge Sağın'ın bu mesajı özellikle Galatasaray taraftarlarınca Icardi'ye mesaj olarak değerlendirildi.

Euro 2024
Edin Dzeko için ayrılık açıklaması!Edin Dzeko için ayrılık açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Simge Sağın son dakika ayrılık galatasaray icardi
En Çok Okunan Haberler
İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

Türkiye nüfusu son 3 yılda yaşlandı

Türkiye nüfusu son 3 yılda yaşlandı

Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü tutuklandı!

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Edin Dzeko için ayrılık açıklaması!

Edin Dzeko için ayrılık açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.