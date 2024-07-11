Wanda Nara ayrılığı açıklaması sonrası Simge Sağın'dan olay paylaşım! Ayrılığın nedeni 'Türk Influencer'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ayrılacağı iddiaları gündemde yer alırken Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yıldız golcüyle ayrıldıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, ayrılığın nedenleri konuşulmaya başlanırken, ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

YİNE ALDATTI

Buna göre, Icardi'nin, China Suarez'den sonra Wanda'yı Türkiye'de tanınmış bir sosyal medya fenomeni ile aldattı. Wanda, Arjantin'de oldukları sırada Icardi'nin sosyal medya hesabı üzerinden Türk infulencerla yaptığı konuşmaları yakaladı.

SİMGE'DEN PAYLAŞIM OLAY PAYLAŞIM

Öte yandan Icardi ve Wanda Nara çifti arasında bunlar yaşanırken, ünlü şarkıcı Simge Sağın Icardi ile özdeşleşen şarkısı için bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Başlıyoruz" ifadelerini kullanan Simge Sağın ayrıca Aşkın Olayım hashtagini kullandı.

'ICARDI'YE MESAJ!'

Simge Sağın'ın bu mesajı özellikle Galatasaray taraftarlarınca Icardi'ye mesaj olarak değerlendirildi.

