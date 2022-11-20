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Wanda Nara'dan bikinili paylaşım! Icardi'nin yorumu şaşırttı

20.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisi ile gündemden düşmüyor. Arjantinli golcü son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlarken, ayrıldığı iddia edilen eşi Nara ile tekrar manşetlerde. İşte detaylar...

Wanda Nara'dan bikinili paylaşım! Icardi'nin yorumu şaşırttı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda belki de en çok ses getiren transferi olan Mauro Icardi son haftalarda gösterdiği performansla alkış toplarken, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişki ile de gündemden düşmüyor. İkili geçtiğimiz haftalarda boşandığını duyursa da hala birlikte olduklarına dair haberler ortaya çıkmaya devam ederken, Nara'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı hamle bu iddiaları doğrular nitelikteydi.

MAÇI BİRLİKTE İZLEDİLER

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Arjantinli çift, Galatasaray'ın Ofspor ile oynadığı Türkiye Kupası mücadelesini tribünde birlikte izlerken, bu kare 'ayrılmadılar' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Tüm bunlar yaşanırken, Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve Icardi'nin bu paylaşıma yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN PASLAŞTILAR!

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Wanda Nara, Instagram hesabından bikinili seksi bir fotoğrafını paylaşarak, "Hey, nasıl gidiyor?" diye sordu. Mauro Icardi de "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel" diyerek yorum yaptı. Icardi paylaşımına alev, kalp ve öpücük emojisi eklemeyi de unutmazken, bu durum birçok yorumu da beraberinde getirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara son dakika galatasaray

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