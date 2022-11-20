Wanda Nara'dan bikinili paylaşım! Icardi'nin yorumu şaşırttı

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda belki de en çok ses getiren transferi olan Mauro Icardi son haftalarda gösterdiği performansla alkış toplarken, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişki ile de gündemden düşmüyor. İkili geçtiğimiz haftalarda boşandığını duyursa da hala birlikte olduklarına dair haberler ortaya çıkmaya devam ederken, Nara'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı hamle bu iddiaları doğrular nitelikteydi.

MAÇI BİRLİKTE İZLEDİLER

Arjantinli çift, Galatasaray'ın Ofspor ile oynadığı Türkiye Kupası mücadelesini tribünde birlikte izlerken, bu kare 'ayrılmadılar' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Tüm bunlar yaşanırken, Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve Icardi'nin bu paylaşıma yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN PASLAŞTILAR!

Wanda Nara, Instagram hesabından bikinili seksi bir fotoğrafını paylaşarak, "Hey, nasıl gidiyor?" diye sordu. Mauro Icardi de "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel" diyerek yorum yaptı. Icardi paylaşımına alev, kalp ve öpücük emojisi eklemeyi de unutmazken, bu durum birçok yorumu da beraberinde getirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...



