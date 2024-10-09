Wanda Nara ile barıştılar! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den gece yarısı skandal paylaşım

Geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları duyulan Icardi-Wanda Nara çifti için şimdi de barışma iddiası gündemde. Ayrılık sonrası Arjantin'de yine samimi görüntüler veren ikili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Nara'nın avukatı ise "Ayrıldılar ama boşanmadılar. Mauro Arjantin'e kızlarını görmeye geldi. Tabii aynı evde kaldı, ama ayrı odalardaydılar. Birlikte akşam yemeğine gitmeleri normal, aralarında ilişkileriyle ilgili teknik bir uzlaşma yok. Ömür boyu aile olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

APAR TOPAR ARJANTİN'E GİTTİ

Ligde son oynanan Alanyaspor mücadelesinin ardından vakit kaybetmeden özel uçakla Arjantin'e giden Mauro Icardi için bir iddiada Arjantin barışmalarının yanında, dönüşte Wanda Nara'nın da Icardi'ye eşlik edeceğiydi.

YATAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan tüm bunlar yaşanırken, çift bombayı gece yarısı patlattı. Mauro Icardi Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imzasını atarak Wanda Nara ile barıştığını duyurdu. Bir süredir ayrı yaşayan ikili, aşklarına bir şans daha vererek barıştı. İstanbul'da birlikte yeni bir başlangıç yapacakları öğrenildi.