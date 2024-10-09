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Wanda Nara ile barıştılar! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den gece yarısı skandal paylaşım

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.10.2024 14:07
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Galatasaray'ın yıldızlarından Icardi, bir ayrık bir barışık olduğu Wanda Nara ile görüşmeye devam ederken ikili için Arjantin basınında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Wanda Nara ile barıştılar! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den gece yarısı skandal paylaşım
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları duyulan Icardi-Wanda Nara çifti için şimdi de barışma iddiası gündemde. Ayrılık sonrası Arjantin'de yine samimi görüntüler veren ikili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Nara'nın avukatı ise "Ayrıldılar ama boşanmadılar. Mauro Arjantin'e kızlarını görmeye geldi. Tabii aynı evde kaldı, ama ayrı odalardaydılar. Birlikte akşam yemeğine gitmeleri normal, aralarında ilişkileriyle ilgili teknik bir uzlaşma yok. Ömür boyu aile olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

APAR TOPAR ARJANTİN'E GİTTİ

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Ligde son oynanan Alanyaspor mücadelesinin ardından vakit kaybetmeden özel uçakla Arjantin'e giden Mauro Icardi için bir iddiada Arjantin barışmalarının yanında, dönüşte Wanda Nara'nın da Icardi'ye eşlik edeceğiydi.

YATAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

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Öte yandan tüm bunlar yaşanırken, çift bombayı gece yarısı patlattı. Mauro Icardi Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imzasını atarak Wanda Nara ile barıştığını duyurdu. Bir süredir ayrı yaşayan ikili, aşklarına bir şans daha vererek barıştı. İstanbul'da birlikte yeni bir başlangıç yapacakları öğrenildi.

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Süper Lig Wanda Nara Arjantin son dakika galatasaray icardi
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