Wanda Nara ile özel hayatı gündemde olan Maura Icardi ile poz veren Devrim Özkan'dan 'yenge' yorumu!

Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara da en az kocası kadar popüler bir isim. Wanda Nara'nın hem verdiği pozlar hem de kocasıyla bir küs bir barışık giden özel hayatı dikkat çekiyor. Eşiyle gerilimli bir ilişkisi olan Icardi ve Lucas Torreira son olarak oyuncu Devrim Özkan ile bir araya geldi.

Oyuncu Devrim Özkan, önceki gün bir davette görüntülendi. Özkan'ın Galatasaraylı futbolcular Maura Icardi ve Lucas Torreira ile verdiği samimi poz bu davette de gündeme geldi.

YENGE SORUSUNA YANIT

Galatasaraylı futbolcularla adının aşk dedikodularına karışması hakkında konuşan oyuncu Devrim Özkan açıklama yapmak istemedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu "Hepimiz arkadaşız" dedi.

Özkan, "Galatasaray taraftarları sizi 'Yenge' olarak görmeye başladı" sözlerine ise "Kim yenge olur bilemem ama ben değilim" diyerek yanıt verdi.



