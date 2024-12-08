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  4. Wanda Nara kendisinden 13 yaş küçük aşkı L- Gante ile davette! Kimseyi umursamadan öpüştüler

Wanda Nara kendisinden 13 yaş küçük aşkı L- Gante ile davette! Kimseyi umursamadan öpüştüler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.12.2024 07:48
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2024'ün son günlerine damga vuran Wanda Nara ve Icardi'de olaylar bitmiyor. Yılın magazin kaosu Wanda Nara ilk kez kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L- Gante ile etkinlikte boy gösterdi ve kimseyle aldırış etmeden öpüştü.

Wanda Nara kendisinden 13 yaş küçük aşkı L- Gante ile davette! Kimseyi umursamadan öpüştüler

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma süreci, son günlerde büyük bir kaosa dönüşmüş durumda.

Nara'nın, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısı, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak talep ettiği iddiaları, gündemi sallamıştı. Bununla birlikte, çiftin birbirlerine yönelttiği büyük suçlamalar da dikkat çekiyor. Son olarak, Icardi'nin evine polis gitmişti.

Wanda Nara ise ülkesinde yasa dışı bir kumarhanenin reklamını yapmakla itham edildi. Ünlü ismin, 17 Aralık 2024 Salı günü Buenos Aires Kamu Bakanlığı'na bağlı Kumar Özel Savcılığı'nca ifadesi alınacak.

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WANDA NARA DURMUYOR

Bu olayların ortasında Wanda Nara, sevgilisiyle verdiği cesur pozlarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor.

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KK

37 yaşındaki model ve sunucu, 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile bir etkinlikte birlikte görüntülendi. İkilinin kimseyi umursamadan poz verdikleri kırmızı halıda öpüşmeleri gündem olurken pozları da sosyal medyayı salladı.

Ekran görüntüsü 2024-12-08 073747

Nara daha sonra sosyal medyada sevgilisiyle el el pozlarını da paylaşarak Icardi'yi çıldırtacak yeni karelere de imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi mauro icardi wanda nara
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