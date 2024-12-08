Wanda Nara kendisinden 13 yaş küçük aşkı L- Gante ile davette! Kimseyi umursamadan öpüştüler

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma süreci, son günlerde büyük bir kaosa dönüşmüş durumda.

Nara'nın, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısı, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak talep ettiği iddiaları, gündemi sallamıştı. Bununla birlikte, çiftin birbirlerine yönelttiği büyük suçlamalar da dikkat çekiyor. Son olarak, Icardi'nin evine polis gitmişti.

Wanda Nara ise ülkesinde yasa dışı bir kumarhanenin reklamını yapmakla itham edildi. Ünlü ismin, 17 Aralık 2024 Salı günü Buenos Aires Kamu Bakanlığı'na bağlı Kumar Özel Savcılığı'nca ifadesi alınacak.

WANDA NARA DURMUYOR

Bu olayların ortasında Wanda Nara, sevgilisiyle verdiği cesur pozlarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor.

37 yaşındaki model ve sunucu, 13 yaş küçük sevgilisi ünlü rapçi L-Gante ile bir etkinlikte birlikte görüntülendi. İkilinin kimseyi umursamadan poz verdikleri kırmızı halıda öpüşmeleri gündem olurken pozları da sosyal medyayı salladı.

Nara daha sonra sosyal medyada sevgilisiyle el el pozlarını da paylaşarak Icardi'yi çıldırtacak yeni karelere de imza attı.