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Wanda Nara, Mauro Icardi'nin teklifini ilk kez açıkladı! "27 Mayıs 2014'te birbirimize söz vermiştik!"

16.11.2023 18:48 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, yaklaşık 10 yıldır hayat arkadaşlığı yaptığı Wanda Nara ile yeniden evlenme kararı aldı. Yaşadığı talihsiz rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Nara, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son iki sezondur Galatasaray'da forma giyen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Mauro Icardi, büyük maçlarda da kendisinden beklenen golleri atarak taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Yaklaşık 10 yıldır Wanda Nara ile hayat arkadaşlığı kuran Icardi, geçtiğimiz aylarda ünlü model ile resmen boşanmış ancak kısa süre içinde yeniden barışmıştı.

Son günlerde lösemiye yakalandığını açıklayan ve tedaviye başlayan Wanda Nara, Icardi'nin kendisine evlenme teklif ettiğini duyurdu.

İtalyan basınına konuşan Nara'nın sözleri şu şekilde;

"BANA EVLİLİK TEKLİF ETTİ"

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"Mauro bana evlenme teklif etti. Birlikte geçirdiğimiz yılların ardından! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Bu çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık. Ancak, teklifi almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı ama tüm sevdiklerimiz Arjantin'de. Bu yüzden eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum. Gerçek şu ki 23 Aralık'a kadar Roma - İstanbul rutinine devam edeceğim. Çünkü o gün Yıldızlarla Dans'ın son bölümü yayınlanacak. Yani kesin olan tek şey Noel'i Avrupa'da geçireceğimiz."

"KİBİRLİ GÖRÜNMEK İSTEMİYORUM"

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"Şimdilik iyiyim, tek parçayım. Bazen doğanın bilge olduğunu ve bu hastalıkla ailemden başka birinin değil de benim yüzleşmek zorunda kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Kibirli görünmek ya da üstesinden gelmişim gibi davranmak istemiyorum: başlangıçta öyle bir darbe aldım ki felç oldum."

"BENİ EN ÇOK ICARDI DESTEKLEDİ"

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"Klinikten döndüğümde ve hastalığımı öğrendiğimde dört gün boyunca odamda kilitli kaldım, dışarı çıkamadım. Sadece Mauro bana yemek getirmek için içeri girdi. Her şeyi benden önce fark edebildi ve benimle ilgilendi, beni korudu ve aynı zamanda bana doktora kadar eşlik ederken çocukların günlük rutiniyle de ilgilendi. Beni en çok destekleyen kişi oydu ve hâlâ da öyle."

"İLAÇLARINI ALMAYI UNUTMA"

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"Bir gece klinikte uyandığımda onu sabahın erken saatlerinde löseminin tedavisini ve dünyada bu tedavinin yapılabileceği en iyi yeri ararken buldum. Bu da Mauro'nun kim olduğunun en açık örneği. Bir antrenman seansının ortasında çalar saati kurarak bana 'İlaçlarını almayı unutma' mesajı gönderirdi."

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