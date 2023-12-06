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"Wanda Nara'nın ruh hali Icardi'nin performansını da etkiler!" Canlı yayına katıldı ağlamaktan gözleri şişti "Çok fazla zamanım yok"

06.12.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli süper golcüsü Mauro Icardi'nin uzun yıllardır birlikte olduğu Wanda Nara geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada lösemi olduğunu açıklamıştı. Nara İtalya'da katıldığı bir televizyon programında yaşadığı durumları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Nara'nın bu durumu Galatasaray taraftarını da üzerken, bazı taraftarlar "Nara'nın ruh hali Icardi'nin performansını da etkiler" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara İtalya'da katıldığı bir televizyon programında gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesinden ve fiziksel yıpranmasından bahsederek gözyaşlarına boğulan Nara, "Geçen hafta eve geri döndüm. Orada üç gün kaldım. Ağlamak istiyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE SINIRSIZ İZİN

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Wanda Nara, yarışma programıyla yaptığı anlaşmada Türkiye'ye sınırsız seyahat izni olduğunu, bu nedenle çocuklarını ve Icardi'yi ziyaret etmek için de zaman harcadığını dile getirdi.

PROVALAR SAATLER SÜRÜYOR

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Wanda Nara, "Her bir koreografiyi gerçekleştirebilmek için yapılan antrenmanlar çok yorucu. gerçekten gücüm kalmıyor. Provaları bitirdiğimde yorgun oluyor. Provalar, saatlerce sürüyor." dedi.

"AĞLAMAK İSTEMİYORUM"

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Wanda Nara, "Geçen hafta eve geri döndüm. Orada üç gün kaldım. Ağlamak istemiyorum. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan iki yazılı sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış. 'Sen burada olmadığın için böyle oldu' dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum." ifadelerini kullandı ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

"HASTALIĞIM NEDENİYLE YORGUNUM"

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Wanda, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Teklifi aldığımda açıkçası durumum çoktan stabil hale gelmişti. Ben de tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum. Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA ZAMANIM YOK"

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"Fazla zamanımız yok, hayal ettiğimden çok daha az zamanım var. Dünyadaki diğer dans yarışmalarında bir koreografi hazırlamak için 15-20 gününüz oluyor. İtalya'da ise 4 günümüz var, bu çok az. Ayrıca, çok fazla içerik kaydediyoruz. Tüm danslar önceden bir kliple başlıyor ve bu klibin çekimi, hazırlığı, makyajı, saçı, kostüm denemeleri falan neredeyse yarım gün sürüyor. Koreografi için 4 günümüz var. Yeni ritimlerle dans etmek için çok az zamanımız var. Çünkü gerçek şu ki vals, rumba, paso doble gibi dansların ritimlerini bilmiyordum. Bu farklı bir tarz, farklı dans ediliyor ve ben birçok yeni şey öğreniyorum. Bu beni mutlu ediyor.

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lösemi Wanda Nara son dakika galatasaray icardi da,
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