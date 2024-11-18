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Wanda Nara Türkiye'de icralık oldu! Temizlik şirketine ödeme yapmadı! Borç miktarı ise şaşkınlık yarattı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.11.2024 16:22
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Mauro Icardi ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Wanda Nara, gündemden düşmüyor. Boşanacağı konuşulan Nara'nın Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını istediği iddia edilmişti. Şimdi ise Nara'nın Türkiye'deki bir temizlik firmasına borcu olduğu ve borcunu ödemediği için icra takibi başlatıldığı konuşuluyor.

Wanda Nara Türkiye'de icralık oldu! Temizlik şirketine ödeme yapmadı! Borç miktarı ise şaşkınlık yarattı...

Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmalarının ardından adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Canlı yayında ise Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüştü.

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Son iddialara göre ise ayrılık sürecini olaylı bir şekilde yaşayan çift, boşanma kararı aldı. Nara'nın Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını istediği iddia edildi.

Icardi'nin serveti 77 milyon euro! Wanda Nara nafaka olarak ne kadar istedi? Icardi'nin serveti 77 milyon euro! Wanda Nara nafaka olarak ne kadar istedi?

"TEMİZLİK ŞİRKETİYLE İCRALIK OLDU" İDDİASI!

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Wanda Nara'ya temizlik işçilerinin parasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Türkiye'de yaşadığı sürede evini temizleyen şirketle mahkemelik olan Nara'nın borcu faiziyle birlikte 938 lira olarak hesaplandı.

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İddiaya göre Nara, İstanbul'da yaşadığı dönemde Levent'te ikamet ettiği evinin düzenli temizliğini yapan firmanın ücretini ödemeden Türkiye'den ayrıldı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde başlatılan icra takibinde, açıklama kısmına "temizlik hizmet alacağı" yazıldı.

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Wanda Nara
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