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Icardi'nin serveti 77 milyon euro! Wanda Nara nafaka olarak ne kadar istedi?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.11.2024 15:11
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Wanda Nara ve Mauro Icardi arasında sular durulmuyor. 77 milyon euroluk serveti olan Icardi'nin eski karısı Wanda Nara'nın istediği nafaka gündeme geldi. İşte, konuşulan iddianın detayları...

Icardi'nin serveti 77 milyon euro! Wanda Nara nafaka olarak ne kadar istedi?

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki gerilim artıyor. Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin gözler önünde yaşadığı ayrılık sürecinde olaylar ve iddialar bitmiyor.

Wanda Nara, Arjantinli yıldız golcü Icardi'den ayrıldıktan sonra kendisinden 13 yaş küçük şarkıcı L-Gante ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İkilinin sarmaş dolaş olduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisine dair yeni iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, çift boşanma kararı aldı.

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Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istiyor.

HK

ICARDİ'NİN MAL VARLIĞI

Boşanma davası sürecinde Wanda ve Icardi mal varlıklarını eşit olarak paylaşmak zorunda kalacak.

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İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde değerlendirildi:

  • 3 milyon euro Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç.

  • 30 milyon euro Inter'de oynadığı dönemden kalan kazanç.

  • 20 milyon euro PSG'ye transferden elde edilen kazanç.

  • Üç malikane: İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te. Toplamda yaklaşık 10 milyon Euro değerinde.

  • 1 milyon euro civarında üç lüks araç.

  • Icardi'nin şu anda oynadığı kulüp Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon euroya yakın maaşı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi
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