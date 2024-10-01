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Wanda Nara'ya "Bugün nasıl hissediyorsun?" diye sordular tişörtünü kaldırıp yanıt verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 08:56
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara durmuyor. Wanda Nara hatrını soran takipçisine göğsünü göstererek yanıt vermeyi tercih etti.

Birkaç ay önce ayrıldıklarını açıklayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara son dönemde bir araya gelmeleriyle gündeme geliyor.

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Wanda Nara, iki ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Ekran Alıntısı

Ses kayıtlarıyla gündemde olan çift barışma iddiaları olsa da pek barışacak gibi de durmuyor. Wanda bu konuda “Bilmiyorum. Galatasaray'da oynuyor aslında bugün gol de attı. Biz bir aileyiz ve iyi bir ilişkiye sahibiz. Gerçek şu ki ailemle sorun yaşamaktan hoşlanmıyorum" dedi.

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Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Wanda yaptığı hareketle yine ağızları açık bıraktı. Onedio'nun haberine göre; bir takipçisinin "Bugün nasıl hissediyorsun?" sorusuna "Mutlu" notunu düşen Wanda Nara tişörtünü kaldırıp göğsünü de gösterdi.

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HGH

SES KAYITLARI GÜNDEMDE

Today adlı sitenin haberine göre; Wanda Nara'ya ait olan ses kayıtları sızdırıldı. İddia edilen ses kaydında Wanda Nara, "Carmen, Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Biraz burada kalacağım. İhtiyacım olan her şeyi alacağım, çünkü artık buna dayanamıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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