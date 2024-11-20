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Wanda Nara yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu! O paylaşımlar olay olunca sildi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.11.2024 17:16
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Icardi'yle olaylı bir ayrılık süreci yaşayan ve sevgilisiyle gündeme gelen Wanda Nara, şimdi de yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Nara daha sonra o paylaşımlarını sildi.

Wanda Nara yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu! O paylaşımlar olay olunca sildi!

Mauro Icardi ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Wanda Nara, gündemden düşmüyor. Özel hayatıyla haberlere konu olan Nara ve Icardi'nin geçtiğimiz günlerde boşanacağı iddia edilmişti. Nara'nın ise Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını istediği konuşuluyordu.

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Bu iddianın ardından da Wanda Nara'ya temizlik işçilerinin parasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatılmıştı. Türkiye'de yaşadığı sürede evini temizleyen şirketle mahkemelik olan Nara'nın borcu faiziyle birlikte 938 lira olarak hesaplanmıştı.

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BAHİS SİTESİ REKLAMI YAPTI!

Son zamanlarda sosyal medya fenomenlerine ve ünlü isimlere yönelik başlatılan yasa dışı bahis reklamı soruşturması gündemdeyken Wanda Nara da bahis skandalıyla gündeme geldi.

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Nara, binlerce takipçisi olan bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Sitenin birçok görselini paylaşan Nara, bir süre sonra paylaşımlarını sildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Wanda Nara’nın paylaşımın hemen ardından X hesabından “Wanda Nara'nın en sevdiği oyunlardan biri olan Burning Goals sizleri bekliyor” ifadelerini kullanarak paylaşım yapıldıç

"WANDA NARA'NIN GÜVENİLİR ADRESİ..."

Sadece kendi sayfasında değil, Nara'nın anlaşma yaptığı bahis sitesinde de Wanda Nara'nın birçok görseli "Wanda Nara, Hititbet ailesinde. Wanda Nara, Hititbet'te sizlerle! Onun ışıltısı, Hititbet’in enerjisiyle birleşti." notuyla paylaşıldı.

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Ayrıca bazı görsellere de "Wanda Nara'nın güvenilir adresi" cümlesinin eklendiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
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