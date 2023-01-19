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Wanessa Moura da aldatıldığını Shakira gibi yemekten anladı! Kamera kayıtlarını inceleyince...

19.01.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerard Pique’nin Shakira’yı aldatmasını gündemden düşmezken şarkıcının aldatıldığı yemek konusuyla anladığı ortaya çıkmıştı. Benzer bir hikâyede ünlü model Wanessa Moura’dan geldi.

Wanessa Moura da aldatıldığını Shakira gibi yemekten anladı! Kamera kayıtlarını inceleyince...

Geçtiğimiz günlerde Shakira, yasak aşkı buzdolabında bulduğu yarım kavanoz çilek reçeli ile keşfettiğini anlatmıştı. Pique’nin kesinlikle çilek reçeli yemediğini söyleyen Shakira, seyahatten döndükten sonra bulduğu çilek reçeli kavanozuyla şüpheye düşmüş ve bir süre sonra da gerçek ortaya çıkmıştı.

Benzer bir hikâye de Wanessa Moura’dan geliyor. Ünlü model, yemek siparişi uygulaması sayesinde aldatıldığını öğrendi. Moura, telefona baktığında şoke oldu.

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Vegan model, sevgilisinin telefonunda bir sipariş planlarken geçmiş siparişlerde vegan olmayan bir restorandan bir yemek buldu ve daha fazla araştırmaya karar verdi.

KAMERALARDAN GEÇMİŞE GİTTİ

SSS

Moura, “Sipariş ettiğimiz yemeği hatırlamak için geçmişine baktım. Ama baktığımda anlayamadım; siparişin verildiği tarihler kafamı karıştırdı” dedi. Model, siparişin verildiği tarihlerde beraber yaşadığı erkek arkadaşının da kendisinin de ayrı ayrı seyahatlere çıktıklarını fark edince araştırmasını devam ettirdi ve olay kameraya baktırmaya kadar geldi.

Güzel model “Binadaki kameralara bakmak istedim ve oradaydı, başka bir kadınla içeri giriyordu" dedi.

Kısa bir süre sonra ikili ilişkilerini bitirdi.

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