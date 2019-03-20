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Gönül ilişkisi CEO'ya istifa getirdi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Warner Bros'un CEO'su Kevin Tsujihara, ilişki yaşadığı Britanyalı oyuncu Charlotte Kirk'e rol ayarladığına dair iddialar üzerine görevinden ayrılma kararı aldı.

Gönül ilişkisi CEO'ya istifa getirdi!

Hafta başında görevinden ayrıldığını açıklayan Tsujihara'nın İngiliz oyuncu Charlotte Kirk'e bir filmde rol verilmesi karşılığında ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edildi. Tsujihara'nın avukatı ise "Kirk'in iş mülakatında Kevin Tsujihara'nın doğrudan bir rolü bulunmamaktadır" savunması yaptı.

WarnerMedia'nın CEO'su John Stankey, Tsujihara'nın ayrılmasının şirket için en doğru karar olduğunu belirterek, "Kevin hatalarının, şirketi yöneten kişiden beklentilerle örtüşmediğinin farkında" dedi. Konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını da söyleyen Stankey, Tsujihara'nın yerine kimin geleceğini ise açıklamadı.

Amerikan basınında, bu iddialara dayanak olarak ikili arasındaki telefon mesajları kanıt olarak gösterilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kirk "Tsujihara'nın görevi bırakmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Bizim ilişkimiz yıllar önce bitti" dedi. Warner Bros'un 54 yaşındaki patronu Kevin Tsujihara ile olan mesajlaşmaları kesinlikle kendisinin sızdırmadığını söyleyen Kirk, "Bu talihsiz olaydan beni sorumlu tutanlar olduğunu biliyorum ama kesinlikle yanılıyorlar" diye konuştu.

25 yıldır Warner Bros'ta çalışan Tsujihara 2013'ten beri CEO'luk görevini yürütüyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Warner Bros CEO Charlotte Kirk yasak ilişki

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