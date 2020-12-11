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Washington: Fenerbahçe benim için büyük gelişmeydi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.12.2020 11:18 | Son Güncelleme

Türk futbolseverlerin Fenerbahçe'den tanıdığı Brezilyalı eski golcü Washington'dan ilginç bir itiraf geldi. Brezilyalı isim, sarı lacivertli kulübün kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. Washington açıklamasında, "Fenerbahçe'de oynama fırsatı bulmam benim için büyük bir gelişmeydi çünkü çok formdaydım. Daha sonra kalbimdeki sorun yüzünden ülkeme dönmek zorunda kaldım" dedi.

Washington: Fenerbahçe benim için büyük gelişmeydi

2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kalp rahatsızlığı olunca Türkiye macerası kısa süren Washington, sarı lacivertli takımın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi.

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Washington açıklamasında, "Fenerbahçe'de oynama fırsatı bulmam benim için büyük bir gelişmeydi çünkü çok formdaydım. Daha sonra kalbimdeki sorun yüzünden ülkeme dönmek zorunda kaldım" itirafını yaptı.

Brezilyalı isim yeniden futbol oynasa Avrupa'da hangi takımda oynamak istediği sorusuna ise, "Roma. Kulüp yapısı ve oyun tarzıyla bana her zaman uygun olurdu. Her zaman böyle bir isteğim vardı" itirafını yaptı.

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Washington kalp sorunları yaşadıktan sonra Fenerbahçe'de sezonu bitiremeden ülkesine dönmek zorunda kalarak çeşitli takımlarda oynadıktan sonra 2011 yılında emekli olmuştu. Şimdilerde 45 yaşında olan Washington, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 9 gol atmıştı.

(SPORX)


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