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Watch Dogs ve Far Cry TV’ye transfer oluyor

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TEKNOLOJİ  | 14.10.2019 08:36 | Son Güncelleme

UbiSoft’un beğeni toplayan video oyunları Watch Dogs ve Far Cry artık dizi film olarak TV seyircilerinin karşısına çıkacak.

Watch Dogs ve Far Cry TV’ye transfer oluyor

Dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip olan iki oyun için yapımcısı Ubisoft, kendi içinde dizi film de hazırlayacak. Aslında Ubisoft film yapımcılığına yabancı değil. Dev yapımcının bir film yapım şirketi bulunuyor. Ubisoft Motion Pictures daha önce dört sezonluk Rabbids animasyon dizisini hazırlamasıyla tanınıyor. Bu dizi de yapımcının ünlü Rayman oyunundaki karakterleri konu alıyordu.

Ancak bu kez hazırlanacak diziler, genç izleyicileri hedefleyecek ve animasyon formatında olacak. Eğer öyküler beğeni kazanırsa, daha maliyetli bir dizi film için de şirket onay verebilecek.

Watch Dogs serisinde, elinde bazı ekipmanlar bulunan yetenekli bir “liseli” hacker kızın, modern dünyayı hack’leyerek yaşadığı maceraları izleyeceğiz.

Far Cry 3: Blood Dragon üzerine kurulacak dizide ise, oyunda olduğu gibi, 80’lerin Hollywood aksiyonlardaki bol patlama, çatışma ve araç takip sahneleri yer alacak.

Witcher 3’ün dizisinin da yakında yayına gireceğini hatırlarsak, video oyunlarından TV’ye transfer olan öykülerin giderek yaygınlaştığını söylemek yanlış olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Watch Dogs Far Cry TV

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