Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega'nın seksi pozlarına yorum yağdı

Netflix'in iddialı dizisi Wednesday'in başrol oyuncusu Jenna Ortega, rol kabiliyetinin yanı sıra kendine has güzelliğiyle de kısa sürede milyonların gönlünü kazandı. ABD'li yıldız, Instagram paylaşımlarıyla nefes kesti.

Kaliforniya'da doğan Jenna Ortega, her ne kadar Wednesday dizisiyle tanınsa da, daha önce You ve Jurassic World gibi yapımlarda rol almıştı.

10 yaşından beri kameralar önünde olan yıldız, ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında ekrana gelen Rob dizisiyle yaşadı. Sonrasında Iron Man 3 ve Ruhlar Bölgesi gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.

Çocuk yaşta şöhret olan Jenna Ortega, daha önce verdiği bir röportajda mezuniyet gibi önemli günlerde çalışmak zorunda olduğu için üzgün olduğunu dile getirmişti.

Şimdilerde Wednesday dizisiyle adından söz ettiren Jenna Ortega, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Ortega, düzgün fiziğini pilatese borçlu olduğunu anlatmıştı.

Ortega'nın paylaşımlarına dünyanın dört bir yanından övgü dolu yorumlar geliyor.



