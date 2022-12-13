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Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega'nın seksi pozlarına yorum yağdı

13.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha ilk sezonuyla izlenme rekorları kıran Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. 20 yaşındaki yıldızın cesur pozlarına takipçileri yorum yağdırdı.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega'nın seksi pozlarına yorum yağdı

Netflix'in iddialı dizisi Wednesday'in başrol oyuncusu Jenna Ortega, rol kabiliyetinin yanı sıra kendine has güzelliğiyle de kısa sürede milyonların gönlünü kazandı. ABD'li yıldız, Instagram paylaşımlarıyla nefes kesti.

Kaliforniya'da doğan Jenna Ortega, her ne kadar Wednesday dizisiyle tanınsa da, daha önce You ve Jurassic World gibi yapımlarda rol almıştı.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega'nın seksi pozlarına yorum yağdı

10 yaşından beri kameralar önünde olan yıldız, ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında ekrana gelen Rob dizisiyle yaşadı. Sonrasında Iron Man 3 ve Ruhlar Bölgesi gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.

Çocuk yaşta şöhret olan Jenna Ortega, daha önce verdiği bir röportajda mezuniyet gibi önemli günlerde çalışmak zorunda olduğu için üzgün olduğunu dile getirmişti.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega'nın seksi pozlarına yorum yağdı

Şimdilerde Wednesday dizisiyle adından söz ettiren Jenna Ortega, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega'nın seksi pozlarına yorum yağdı

Ortega, düzgün fiziğini pilatese borçlu olduğunu anlatmıştı.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega'nın seksi pozlarına yorum yağdı

Ortega'nın paylaşımlarına dünyanın dört bir yanından övgü dolu yorumlar geliyor.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega'nın seksi pozlarına yorum yağdı

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega'nın seksi pozlarına yorum yağdı


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