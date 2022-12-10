Weghorst'un performansı Messi'nin ayaklarını tir tir titretti!

Lusail Stadı’nda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz’un düdük çaldığı mücadelede Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Arjantin, Hollanda’yı normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Normal süresi beraberlik ile sonuçlanan mücadelede golleri 35’inci dakikada Molina ve 73’üncü dakikada penaltı vuruşundan Lionel Messi kaydederken; Hollanda’nın golleri ise 73’üncü ve 90+11’inci dakikada Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst’dan geldi. Uzatma bölümü de eşitlikle geçen maçta seri penaltı atışlarında rakibi 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. Mücadele 13 Aralık Salı günü oynanacak.

WEGHORST İNANILMAZI BAŞARDI

Wout Weghorst, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Kısa süre içinde attığı 2 golle ülkesini penaltılara götüren Beşiktaş'ın yıldızı, penaltı atışlarında da kendi sırası gelince topu ağlara göndermeyi bildi. Maçı 3 golle kapatan Weghorst'un inanılmaz performansı Hollanda'ya turu getiremedi.



