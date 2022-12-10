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Weghorst'un performansı Messi'nin ayaklarını tir tir titretti!

10.12.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin, çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu. Hollanda'da Beşiktaşlı Weghorst'un performansı ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Weghorst'un performansı Messi'nin ayaklarını tir tir titretti!
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Lusail Stadı’nda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz’un düdük çaldığı mücadelede Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Arjantin, Hollanda’yı normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Normal süresi beraberlik ile sonuçlanan mücadelede golleri 35’inci dakikada Molina ve 73’üncü dakikada penaltı vuruşundan Lionel Messi kaydederken; Hollanda’nın golleri ise 73’üncü ve 90+11’inci dakikada Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst’dan geldi. Uzatma bölümü de eşitlikle geçen maçta seri penaltı atışlarında rakibi 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. Mücadele 13 Aralık Salı günü oynanacak.

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WEGHORST İNANILMAZI BAŞARDI

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Wout Weghorst, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Kısa süre içinde attığı 2 golle ülkesini penaltılara götüren Beşiktaş'ın yıldızı, penaltı atışlarında da kendi sırası gelince topu ağlara göndermeyi bildi. Maçı 3 golle kapatan Weghorst'un inanılmaz performansı Hollanda'ya turu getiremedi.


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