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Werder Bremen ligde kaldı

ALMANYA HABERLERİ  | 07.07.2020 07:25 | Son Güncelleme

Bundesliga'da sezonu 16'ncı sırada tamamlayan Werder Bremen, play-off'ta eşleştiği 2'nci Lig ekibi FC Heidenheim ile rövanş maçında 2-2 berabere kalarak ligde kalmayı başardı.

Werder Bremen ligde kaldı

Bremen'de Werder Bremen ile FC Heidenheim arasında oynanan ve 0-0 sona eren ilk maçın ardından taraflar play-off rövanş maçında karşı karşıya geldi.

Werder Bremen deplasmanda, Norman Theuerkauf'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. Karşılaşmayı uzun süre 1-0 geride götüren FC Heidenheim, Tim Kleindienst'in 85'inci dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Werder Bremen, 90+4'te Ludwig Augustinsson tekrardan öne geçti. 90+7'de FC Heidenheim adına kazanılan penaltıyı Tim Kleindienst gole çevirdi ve karşılaşmada skor eşitlendi: 2-2. Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, deplasmanda atılan iki golün avantajıyla Werder Bremen, rakibini eleyerek ligde kalmayı başardı.

Werder Bremen, Bundesliga'da sezonu 31 puanla 16'ncı sırada, FC Heidenheim ise 2'nci Lig'i 55 puanla 3'üncü sırada tamamlamıştı.

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