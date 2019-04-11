Wesley, Juventus'a transferini sosyal medyadan duyurdu ama sonra paylaşımı sildi!

Flamengo ile olan sözleşmesi bittikten sonra kulübüyle tekrar masaya oturmayan ve bonservisi elinde olan 19 yaşındaki genç sağ bek Wesley, sosyal medya üzerinden yeni adresini duyurdu ancak sonrasında gönderiyi sildi.
Instagram hesabından Juventus ekipmanıyla çekindiği bir fotoğrafı paylaşan Wesley, yeni bir maceraya başladığını duyurdu.
Juventus'un bonservis bedeli ödemeyeceği genç sağ bek, hızından dolayı 'Gasolina' lakabıyla tanınıyor. Sambacı futbolcunun menajerliğini Mino Raiola yapıyor.
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