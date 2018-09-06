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Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'na veda ediyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

Wesley Sneijder, Hollanda'nın Fransa ve Peru'yla oynayacağı karşılaşmalarda son kez milli formayı giymeye hazırlanıyor.

Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'na veda ediyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 132 kez giydiği Hollanda Milli Takımı formasına veda edecek. 34 yaşındaki oyuncu, Hollanda'nın Fransa ve Peru'yla oynayacağı mücadelelerde son kez milli formayı giyecek.

İki maçta da oynaması halinde yıldız futbolcu, 134 kez milli formayı giyerek Hollanda Milli Takımı'yla en çok maça çıkan oyuncu unvanını pekiştirecek. Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadeleyi 35 bin taraftarın yerinde izlemesi bekleniyor.

Sneijder, 132 kezle en çok Hollanda Milli Takımı formasını giyen oyuncu unvanına sahip. Milli formayı ilk kez 2003 yılında Portekiz'e karşı oynanan dostluk maçında sırtına geçiren 34 yaşındaki oyuncu, o zamandan beri kaydettiği 31 golle milli takımda en skorer 10 isim arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
wesley sneijder Hollanda Fransa peru

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