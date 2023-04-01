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Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau hakkında söyledikleri olay oldu

01.04.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, eski eşi Yolanthe Cabau hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Onu hala daha unutamadığını söyleyen Sneijder, başkalarıyla birlkte olmasının kendisini etkilemediğini ifade etti.

Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau hakkında söyledikleri olay oldu

Wesley Sneijder, eski eşi Yolanthe Cabau'yu özlemeye devam ediyor. Uzun süren evliliklerini geçtiğimiz yıl sona erdirme kararı alan çift, bu haberle hayranlarını üzmüştü. Wesley Sneijder'den yıllar sonra ilginç bir açıklama geldi.

"BAŞKALARIYLA BİRLİKTE OLMASI..."

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Eski eşini çok özlediğini söyleyen Wesley Sneijder, Yolanthe'nin başkalarıyla birlikte olmasını dert etmediğini söyledi.

"BAŞKA BİRİNE AŞIK OLSA BİLE BU BAĞ BÖYLE KALACAKTIR"

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Sneijder, "Sadece evli değildik, aynı zamanda en iyi arkadaştık. Her zaman her şeyi önce birbirimize söylerdik. Bir şey olduğunda ondan tavsiye isterim, ya da tam tersi. Çünkü birbirimizi en iyi biz tanıyoruz. O başka birine aşık olsa bile bu bağ böyle kalacaktır" dedi.


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