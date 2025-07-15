SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Wesley Sneijder'in oğlu Jessey, Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı

Bir dönem Galatasaray forması giyen eski Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Wesley Sneijder'in oğlu Jessey, Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı
Berker İşleyen

Utrecht Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jessey Sneijder'in 2028'e kadar sürecek kontrata imza attığı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Jessey Sneijder, "Rüyam gerçek oldu. Utrecht Akademisi'ne katıldığımdan beri bu ana ulaşmak için çok çalıştım. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak bir ödül gibi geliyor, aynı zamanda yeni bir adımın başlangıcı. Gelişimime devam etmek ve her şeyden önce gelecek sezon mümkün olduğunca çok süre almak istiyorum." yorumunu yaptı.

Wesley Sneijder ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle çok gurur duyuyorum. Azmin ve iraden ödüllendirildi. Her şey yeni başlıyor. Yolun açık olsun oğlum." ifadelerini kullandı.

Altyapısına 2022'de girdiği Hollanda ekibi Utrecht'te son olarak 19 yaş altı takımda forma giyen genç futbolcu, gelecek sezon ise B takımda görev yapacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 CEV Avrupa Kupalarındaki rakipler belli oldu2026 CEV Avrupa Kupalarındaki rakipler belli oldu
Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildiSarıyer'de teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray'ın Napoli'ye yeni teklifi

İtalyanlar duyurdu... İşte Galatasaray'ın Napoli'ye yeni teklifi

Hedefinde orası var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız"

Hedefinde orası var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız"

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

Kulübünü satıyor mu? Acun Ilıcalı açıkladı! "F.Bahçe'deki görevim etkiledi..."

Kulübünü satıyor mu? Acun Ilıcalı açıkladı! "F.Bahçe'deki görevim etkiledi..."

Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif! Rekor kıracak...

Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif! Rekor kıracak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.