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Wesley Sneijder, İstanbul gecelerinde olay oldu! Yalnız girdiği mekandan bir kadınla çıktı, panik yaşadı...

02.10.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da oynadığı dönemde 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa sevinci yaşayan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder, önceki gece İstanbul/Kuruçeşme'de bulunan bir mekana gitti. Mekana tek başına giren Hollandalı efsane futbolcu, çıkışta yanında bir kadınla görüntülendi. Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen Sneijder, yanındaki kadını bırakarak aracına bindi ve uzaklaştı.

Wesley Sneijder, İstanbul gecelerinde olay oldu! Yalnız girdiği mekandan bir kadınla çıktı, panik yaşadı...

Galatasaray taraftarlarının hala unutamadığı futbolculardan olan Wesley Sneijder, özel işleri için İstanbul'da bulunuyor. Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın projesinde yer alabileceğini ve görüşmeler yaptığını söyleyen efsane isim, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda görüntülendi.

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Eğlence mekanına yalnız olarak giren Wesley Sneijder, sabaha karşı 05.00'da bir kadınla çıkış yaptı.

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Basın mensuplarına yakalanan ve görüntü vermek istemeyen Hollandalı futbol adamı, yanındaki kadını bırakarak aracına gitti.

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Korumalarını basın mensuplarının üzerine yürüten Sneijder, aracına bindi ve kapının hemen kapanmasını istedi.

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Korumalar bir basın mensubuna müdahale etmek istese de görüntü alınmasına engel olamadı.

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