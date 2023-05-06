West Brom'da forma giyen Okay Yokuşlu'ya büyük onur! Takımın en iyi seçildi

Türkiye'de son olarak forma giydiği Trabzonspor'dan 2018 yılında ayrılarak İspanyol ekibi Celta Vigo'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan ve son olarak Premier Lig'in köklü kulübü West Brom'a transfer olan Okay Yokuşlu İngiltere'ye adeta damga vurdu.

40 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon Lacivert-Beyazlılar'la tam 40 maça çıkan ve 3 gol atan 29 yaşındaki orta saha adeta West Brom'un dinamosu oldu. Bu sezon Steve Bruce, Richard Beale ve Carlos Corberan gibi üç farklı teknik adamla çalışan, her birinin de gözdesi olan başarılı oyuncu, kulübü tarafından onore edildi.

SEZONUN EN İYİSİ

29 yaşındaki oyuncu, West Bromwich Albion adına sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Ödülünü alan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Takım arkadaşlarım tarafından Sezonun Oyuncu Oyuncusu olarak oylanmaktan gurur duyuyorum! Sezonun başından beri çok yol kat ettik ama hâlâ gidecek çok yolumuz var!" ifadelerini kullandı.

DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Okay bu performansı sonrasıyla A Milli Takım'a göz kırparken, yaz transfer dönemi için de dev kulüpleri peşine takmaya devam ediyor.

