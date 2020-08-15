West Bromwich, Babel'i istiyor

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Premier Lig'e yeni yükselen Fulham'ın ardından West Bromwich'in de Hollandalı yıldızı istediği belirtiliyor.

ŞU AN ANLAŞMA YOK

Ada basını, Galatasaray'ın iki kulüple de görüşmelerini sürdürüğünü ancak henüz bir anlaşma olmadığını yazdı. (Akşam)

