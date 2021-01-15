West Bromwich, Diagne'nin peşine düştü!

Premier Lig kulübü West Bromwich Albion, Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi istiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi Galatasaray'dan kiralamak için harekete geçti. WBA'nın Diagne'yi satın alma opsiyonuyla yarım seozn kiralamak istediği vurgulandı.

WBA'nın Premier Lig'de kalması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek şekilde bir anlaşmanın peşinde olduğunun altı çizildi.

BELFODIL OLMADI, DIAGNE LİSTE BAŞI

Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşmesi olan Mbaye Diagne için WBA Menajeri Sam Allardyce'ın özellikle istekli olduğu ve listesinin 2 numarasında Diagne'nin olduğu belirtildi. WBA'nın Diagne'den önce Hoffenheim ile Ishak Belfodil'i benzer şekilde kiralamak istediği ancak bu anlaşmanın gerçekleşmediği bilgisi verildi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservisle transfer ettiği Mbaye Diagne, bu sezon 18 maçta 11 gol attı.

