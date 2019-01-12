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West Ham 1 - 0 Arsenal

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.01.2019 19:03 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 22. haftasında ilk 4 mücadelesi veren Arsenal deplasmanda West Ham United'a 1-0 mağlup oldu. Galibiyet golü Declan Rice'tan geldi.

West Ham 1 - 0 Arsenal

Arsenal, Premier Lig'de ilk 4 yolunda ağır bir darbe aldı: West Ham'a konuk olan Topçular, 2006 yıl sonra rakibine deplasmanda yenilerek 2019'un ilk yenilgisini aldı.

İlk yarıda özellikle Nasri-Anderson ile Arsenal kalesinde tehlikeler yaratan West Ham, ikinci yarıda Rice ile golü bularak maçı 1-0 kazandı. Rakibini sahasında son olarak 2006'da yenen West Ham, 13 yıllık hasrete son noktayı koydu.

Bu sonuçla West Ham United puanını 31 yaparken, Arsenal ise 41 puanda kaldı.

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west ham arsenal

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