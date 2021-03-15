West Ham attı, Manchester United kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, evinde West Ham United ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada kullanılan korner sonrasında Dawson'un kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Kırmızı Şeytanlar, 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez West Ham ile oynadığı 2 lig maçını da kazandı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Manchester United, puanını 57 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan West Ham ise 48 puanla 5. sırada kaldı.

Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United evinde Brighton ile karşılaşacakken, West Ham ise Arsenal'i konuk edecek.

