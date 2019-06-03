West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ı istediği iddia edildi

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım için İngilitere'den çarpıcı bir iddia geldi.

BRAHIMI'DEN ALKIŞ ALAN PERFORMANS

BBC'nin haberine göre Premier Lig takımlarından West Ham United, Hasan Ali Kaldırım ile ilgileniyor. Hasan Ali Kaldırım'ın menajeriyle görüşen West Ham'ın olumlu yanıt aldığı ve milli futbolcunun da West Ham'da oynamak istediği kaydedildi.

Haberde ayrıca Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesinin son senesinde olduğu ve 5 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan 29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım, 3 gol atıp 5 asist yaptı.

