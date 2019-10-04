West Ham United taraftarı Christian Luyindama için kampanya başlattı

Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Paris Saint Germain'in Galatasaray deplasmanında 1-0 kazandığı maçta Galatasaray forması ile başarılı bir performans sergileyen Luyindama için West Ham taraftarları kampanya başlattı.

West Ham United'lı taraftarların Christian Luyindama'nın transfer edilmesi için Twitter üzerinden kulübüyle etkileşime girdiği görüldü.

Luyindama'nın transfer edilmesini isteyen taraftarların bu dileğini, West Ham United'ın gerçekleştirip, gerçekleştiremeyeceği ise merak konusu..

Luyindama geçtiğimiz yıl ocak ayında Standart Liege'den Galatasaray'a kiralanmıştı. Galatasaray sezon sonunda ise oyuncuyu bonservisiyle transfer etmişti.

25 yaşındaki oyuncu Galatasaray forması ile 25 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

Ayrıca Luyindama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçta 90'ar dakika forma giyerken maç başına 5.5 başarılı müdahale ortalaması yakalamayı başardı.

(Sporx)

